За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 439 кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Всього з моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» представники мікро, малого та середнього підприємництва (ММСП) отримали від уповноважених банків 33 875 кредитів на загальну суму 86,6 млрд грн.

З них:

9,86 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;

52,61 млрд грн у якості антикризових кредитів;

24,16 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.

Одним із пріоритетів Мінфіну є державна підтримка розвитку ММСП, що здійснюється, у тому числі, завдяки ініційованій Президентом України Володимиром Зеленським програмі «Доступні кредити 5-7-9%». У проекті Державного бюджету-2022 на реалізацію бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва», в рамках якої здійснюється фінансування програми «Доступні кредити 5-7-9%» передбачено 3 млрд грн (включаючи програми «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» та Доступну іпотеку 7%). Це дозволить надати підтримку для розвитку ще 20 тис. підприємцям.

З умовами участі у Держпрограмі «Доступні кредити 5-7-9%», переліком уповноважених банків та історіями успіху підприємців можна ознайомитися за посиланням.

Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП), який на сьогодні уклав угоди про співробітництво з 40-ма банками на умовах компенсації відсотків. Програма також сприяє розвитку ринку кредитування підприємців.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову, розроблену Мінфіном для залучення ще більшої кількості учасників до державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%». Постановою також запроваджено державну програму доступного фінансового лізингу для суб’єктів мікро, малого та середнього підприємництва (ММСП).