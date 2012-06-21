В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 6 813 нових випадків захворювання на COVID-19, видужали - 19 507 осіб, померли 346 осіб, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 289 дітей і 160 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 2 569 осіб; летальних випадків - 346; видужали - 19 507 людей", - написав Степанов на своїй сторінці у Facebook у четвер уранці.

Днем раніше, 12 травня, зафіксовано 4 538 нових випадків інфікування COVID-19, 11 травня було зафіксовано 2 208 нових випадків інфікування COVID-19, 10 травня повідомлялося про 2 817 нових інфікованих коронавірусом, 9 травня було зафіксовано 5 372 нових випадки інфікування COVID-19, 8 травня було 8 710 нових випадків інфікування COVID-19, 7 травня повідомлялося про 8 404 нових випадки COVID-19, 6 травня зафіксовано 6 038 нових випадків інфікування COVID-19, 5 травня повідомлялося про 2 576 нових інфікованих, 4 травня повідомлялося про 2 472 нових випадки інфікування COVID-19.

Кількість інфікованих із початку пандемії на ранок четверга становить 2 135 886 людей, 47 333 пацієнти померли, 1 816 643 людини одужали.

За добу 12 травня 2021 року в Україні щеплено 20 386 осіб, 901 107 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 3 828 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).