Родина – найголовніше та найважливіше, що є в нашому житті. Проте бувають випадки, коли люди, які щиро люблять і підтримують одне одного, все ж потрапляють у складні життєві обставини. Особливо це актуально у нинішній час пандемії та непростої економічної ситуації у світі та в державі. Дорослі можуть втратити роботу і просто не в змозі забезпечити собі та дітям гідне життя.