7 562 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.
Про це повідомляє очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 195 осіб; летальних випадків – 287; одужало – 15 958 осіб; здійснено тестувань за добу – 79 452 (зокрема методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445).
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 143 448 осіб; одужало – 1 832 601 особа; летальних випадків – 47 620; проведено ПЛР-тестувань – 9 790 291.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.