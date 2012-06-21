В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 7 915 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужала - 17 391 особа, померли 432 пацієнти, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"7 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 336 дітей і 202 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано - 1 650 осіб; летальних випадків - 432; видужала -17 391 людина", - написав Степанов на своїй сторінці у Facebook у вівторок уранці.

Днем раніше, 26 квітня, було зафіксовано 5 062 нових випадки інфікування COVID-19, 25 квітня повідомлялося про 7 930 нових випадків коронавірусної хвороби; 24 квітня зафіксовано 12 711 нових випадків інфікування COVID-19, 23 квітня інформували про 14 277 нових хворих на коронавірус, 22 квітня повідомлялося про 16 235 нових випадків інфікування, 21 квітня було зафіксовано 12 162 нових випадки інфікування COVID-19, 20 квітня - 8 940 нових випадків інфікування COVID-19, 19 квітня повідомлялося про 6 506 нових випадків COVID-19 за добу.

Кількість інфікованих із початку пандемії на ранок вівторка становить 2 038 248 осіб, 42 950 пацієнтів померли, 1 596 829 осіб одужали.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

За добу 26 квітня 2021 року в Україні щеплено 11 100 осіб, 539 126 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Завершили вакцинацію (отримали дві дози) - дев'ять осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).