Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

«6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу зафіксовано 374 летальних випадки від коронавірусу, госпіталізували 1 849 осіб, одужала 14 351 особа.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 097 024 особи, з них 1 711 709 одужали, летальних випадків – 45 451.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

Також міністр зазначив, що за добу 5 травня в Україні щеплено проти коронавірусу 24 494 людини. Загалом 783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб.