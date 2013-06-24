4 лютого 2022 року відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу недіючого «Одеського науково-дослідного інституту телевізійної техніки» з результатом 90 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

За об'єкт приватизації на відкритих торгах змагалися 5 учасників, які збільшили ціну в 2,6 разів від стартової - з 35 034 832 грн до 90 000 000 грн.

Науково-дослідний інститут не працює за призначенням вже чотири роки. Весь цей час 9-ти поверхова будівля неподалік центру Одеси поступово руйнується - приватизація стала єдиним шансом на нове життя активу.

Переможець торгів тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки», вважатиметься завершеним.

У подальшому новий власник об’єкта зобов’язаний виконувати приватизаційні умови, зокрема:

- не допустити звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу протягом 6-ти місяців;

- погасити всі заборгованості протягом 30 днів після переходу права власності на об’єкт приватизації.

З актуальною інформацією про найближчі приватизаційні онлайн-аукціони можна ознайомитись, перейшовши за посиланням: https://privatization.gov.ua/product-category/mala-pryvatyzatsiya/