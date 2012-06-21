Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Від 22 червня Кабінет Міністрів посилив контроль над дотриманням протиепідемічних заходів і запровадив ряд нових. Йдеться насамперед про ті регіони, де фактично розпочалася потужна друга хвиля коронавірусу.
На жаль, Рівненщина — саме серед таких. Тому голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль застерігає: «Стрімке зростання кількості захворювань пов’язане не лише зі збільшенням тестувань. А насамперед із тим, що люди сприйняли перші пом’якшення як скасування карантину взагалі.» Тому й з’явилися зміни до урядової постанови, які розширюють повноваження головних санітарних лікарів у регіонах, забороняють роботу дитячих оздоровчих та лікувальних закладів, перебування в громадських місцях без засобів захисту, роботу ресторанних закладів, за винятком літніх майданчиків. Соціальна дистанція, маска, дезінфекція рук, — ось прості речі, які рятують життя».
Міський голова Рівного Володимир Хомко теж не на жарт стривожений: «У місті пік захворювання був 13 травня — 281 людина. Далі цілий місяць пішло на спад. І ось із 13 червня — знову щоденне зростання: сьогодні вже 297 людей із підтвердженим коронавірусом. Якщо зараз не посилити карантин, буде біда. Скажу так: переживуть цю хворобу ті країни, де люди самі докладають зусиль для власної безпеки і працюють разом із владою.»
Що тут додати? Хіба те, що на Рівненщині тепер штрафують за порушення. Скажімо, у вихідні, 20-21 червня, виявили скупчення людей у залах кафе та ресторанів. Їхні власники вже сплатили 255 тисяч штрафів. А дехто, ще до початку посту, примудрився відгуляти гучні весілля. Тому й друга хвиля не забарилася: дарма, що за вікном справжнє літо.