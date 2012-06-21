Український гурт Go_A спричинив справжній фурор у Роттердамі на конкурсі Євробачення-2021. За новими букмекерськими прогнозами, музиканти можуть зайняти 4 місце з їхньою піснею SHUM.

Про це інформує "Суспільне".

Ще місяць тому український гурт Go_A займав 18 місце у таблиці букмекерських прогнозів з усіх 39 учасників конкурсу. Але репетиції, на яких гурт продемонстрував свій попередній виступ, значно змінив їхні позиції у рейтингу та перемістив їх аж на 4 місце. Щоправда, на офіційному сайті Євробачення вони розміщені на 8 місці (як це було кілька днів тому), але у "Суспільному" зазначають, що тепер вони у п'ятірці найкращих на Євробаченні-2021.

Фіналісти Євробачення-2021 – букмекери:

Співачка Destiny — "Je Me Casse" (Мальта);



Elena Tsagrinou з піснею "El Diablo" (Кіпр);



Гурт Roop — "Discoteque" (Литва);



Go_A з піснею "SHUM" (Україна);



Співачка Manizha — "Russian Woman" (Росія);



Співак Tusse з піснею "Voices" (Швеція);



Співачка Albina — "Tick-Tock" (Хорватія);



TIX з піснею "Fallen Angel" (Норвегія);



Співачка ROXEN — "Amnesia" (Румунія);



Eden Alene з піснею "Set Me Free" (Ізраїль).

Варто додати, що вже у вівторок, 18 травня, гурт Go_A виступить у Нідерландах з піснею SHUM під номером 15 – передостанніми у списку учасників. Також 20 травня відбудеться другий півфінал конкурсу, а в суботу 22 травня, прогримить довгоочікуваний фінал Євробачення-2021. Сподіваємось, що колектив з України потрапить у список фіналістів – їх буде 20 + 6 країн-засновниць конкурсу.

Ті учасники, які не змогли приїхати на конкурс через карантинні обмеження, зможуть представити свій попередньо записаний відеоролик, де наживо у студії виконують конкурсну пісню. Таким право скористається Австралія, яка не змогла потрапити у Роттердам. Також був ризик, що Україна теж скористається таким правом, оскільки минулого тижня вокалістка гурту Go_A Катерина Павленко мала підозру на COVID-19. Але ПЛР-тест показав негативний результат, тому вона підлікувалась і з повними силами представить Україну.