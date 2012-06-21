Як відомо, з 1 січня 2018 року в Україні розпочав діяльність Дорожній фонд — державна структура, завдання якої — цільове фінансування будівництва, ремонту й утримання автомобільних доріг. Торік на цю мету було спрямовано понад 35 мільярдів гривень, на цей рік заплановано 56 мільярдів. Попри це стан наших доріг ще й досі далекий від ідеального: за даними Офісу ефективного регулювання (BRDO), близько 95% шляхів мають незадовільний стан, з них 40% потребують повного відновлення. Головна причина цього — неефективне використання коштів і корупція.

Тут слід мати на увазі, що кошти, про які йдеться, наші з вами. Голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук наголошує: в Україні нема безкоштовних доріг, їх будівництво і утримання — це наші з вами гроші. Кожен автомобіліст за кожен літр придбаного пального сплачує 0,16 євро акцизного збору, з них 0,16 ідуть до Дорожнього фонду. Скажімо, на шлях від Києва до Одеси автомобіліст сплачує до цього фонду майже 200 гривень. Відповідно ці витрати позначаються на вартості будь-яких перевезень, які здійснює автотранспорт.

Тож громадяни мають право знати, на що йдуть їхні кошти. Задля громадського контролю BRDO розробив і презентував у Києві інтернет-портал моніторингу фінансування та будівництва доріг www.roads.brdo.com.ua. За його допомогою кожен небайдужий зможе відстежити, як відбувається ремонт доріг у його регіоні, які тендери провели, з якими будівельно-ремонтними організаціями уклали договори, куди пішли гроші, навіть скільки сплатив до Дорожнього фонду він сам.

А подивитися таки є на що, зауважує керівник сектору «Транспорт та інфраструктура» BRDO Владислав Притоманов. Скажімо, в деяких областях замовниками дорожніх робіт виступали не відповідні департаменти обласних державних адміністрацій, а створені «під ними» комунальні підприємства. Саме по собі це ще не корупція, але навіщо створювати зайвий підрозділ, якщо не для цього? Досвід показує: кожна зайва ланка у виконавчій вертикалі багаторазово збільшує корупційні ризики.

Цікаво: служба автомобільних доріг у Тернопільській області розбила вартість ремонту однієї дороги на окремі лоти по 200 тисяч гривень (фактично 40 метрів шляху). Це дало змогу віддати перемогу цього, з дозволу сказати, тендера без конкурсу, на власний розсуд, «потрібним людям».

Щоправда, портал функціонує поки що у тестовому режимі, тому розробники просять вибачення за можливі збої в його роботі та будуть вдячні за зауваження і пропозиції стосовно вдосконалення ресурсу. А скільки ще цікавинок можна буде знайти, коли він запрацює на повну силу!

Недарма директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України Віктор Сасін подякував розробникам за чудовий продукт: «Ми, міністерство, з початком роботи Дорожнього фонду говоримо: так, ми отримали стабільне джерело фінансування, значно збільшили обсяги фінансування дорожньої галузі, але за цими коштами тепер потрібно стежити. І найкраще, коли це громадський контроль, бо ті кілька людей, які працюють у міністерстві за цим напрямом, не в змозі контролювати тисячі тендерів, що відбуваються у всій країні».

Він також зауважив: Укравтодор надає у міністерство свою звітність, і якщо його дані не збігаються з даними громадськості, це вже привід для певних висновків.

Стосовно того, хто фінансував розроблення порталу, Олексій Гончарук наголошує: це частина роботи його офісу, який фінансує Європейський Союз. Жодної копійки державних коштів чи якоїсь спонсорської допомоги на це не пішло.