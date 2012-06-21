Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Озеро в Антарктиді, в якому було більше води, ніж у затоці Сан-Дієго, раптово зникло два роки тому. На його місці утворилася величезна тріщина в льоду. Вчені побоюються, що це може бути не поодиноким випадком і повториться в майбутньому.

В озері на шельфовому льодовику в Східній Антарктиді було від 600 до 750 мільйонів кубічних метрів води, повідомляє Space.com. На думку вчених, швидше за все, зникнення викликано процесом, відомим як «гідророзрив».

«Ми вважаємо, що вода, що накопичилася в цьому глибокому озері, відкрила тріщину в шельфовому льодовику під ним, гідророзрив змусив стікати вміст водойми в океан», – наводить видання слова гляціолога Роланда Уорнера з Австралійського партнерства з антарктичної програми при Університеті Тасманії. Вода з озера зникла приблизно за три дні, вважають вчені.

Кількість талих озер і струмків в Антарктиді збільшується, і дослідники стурбовані тим, що обсяги води можуть викликати нові випадки гідророзриву пласта. В цьому випадку може відбутися руйнування шельфових льодовиків, що призведе до підвищення рівня моря. «Прогнозується, що до 2050 року танення на поверхні Антарктики подвоїться, що викликає побоювання з приводу стабільності інших шельфових льодовиків», – повідомляє Уорнер.

Після того, як вода пішла з озера, команда вчених провела вимірювання і дізналася, що ділянка льодовика навколо піднялася на 36 м вище свого початкового положення. На місці утворилася величезна тріщина площею майже 11 кв. км, звана «крижаною долиною».

Влітку 2020 року озеро всього за кілька днів знову наповнилося водою. За словами дослідників, поки невідомо, чи призведе це до утворення нових тріщин. «Безумовно, це система, за якою треба спостерігати. Ця подія піднімає нові питання про те, наскільки поширені ці глибокі, покриті льодом озера, на шельфових льодовиках, і як вони розвиваються», – сказав Уорнер.

Раніше вчені попередили про серйозні зміни при збільшенні температури в Антарктиді всього на 2° C. Танення льодовиків у Західній Антарктиді може викликати зниження температури теплих течій в Атлантиці і зменшити кількість опадів в тропіках.