297 депутатів Верховної Ради проголосували за ухвалення Закону № 2051−1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» у другому читанні. Закон вводить штраф на суму до 34 тисяч гривень за розповсюдження пакетів-«маячок». Про це повідомив Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

«За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання вводиться значний адміністративно-господарський штраф - від 8,5 тисячі до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення сягне 34 тисяч гривень», - підкреслив Андрій Мальований.

Загалом законопроект передбачає, що найближчим часом в магазинах та закладах громадського харчування буде заборонено безкоштовно розповсюджувати легкі пластикові пакети товщиною до 50 мікрометрів. При цьому продавці не матимуть права спонукати клієнтів до покупки пакетів.

Також під заборону потрапляють оксорозкладні пластикові пакети, що розкладаються на мікропластик, який легко потрапляє у землю та воду, забруднюючи довкілля.

«Законопроект робить виключення для пластикових пакетів, обмежених розмірами 25x345×450 міліметрів, що використовуються для пакування м’яса, риби, продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Їх заборона планується після 2023 року, коли ринок зможе запропонувати альтернативні варіанти», - додав Андрій Мальований.

За словами посадовця, заборона пластикових пакетів в Україні відповідає європейській природоохоронній політиці. Ще рік тому депутати Європарламенту ухвалили законопроект, який передбачає повну відмову від одноразових пластикових предметів з 2021 року.