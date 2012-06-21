Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про скасування вільної економічної зони в Криму та направив його на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані у картці закону “Про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№5502-д) на сайті парламенту.

Так, документ визнає таким, що втратив чинність Закон “Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”, а також вносить зміни та доповнення до законів «Про забезпечення прав і свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про нотаріат», «Про безоплатну правову допомогу», «Про державні лотереї в Україні».

Закон скасовує режим вільної економічної зони "Крим" на тимчасово окупованій території України та встановлює особливості економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією, та вимог міжнародних партнерів.

Крім того, документ унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, та забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.

Голова ВР Разумков також підписав та направив на підпис Президенту закони "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" (№5501-д) та “Про внесення змін до розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України у зв'язку із втратою чинності Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (№5503-д).