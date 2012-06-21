Замовити доставку свідоцтва про народження відтепер можна Укрпоштою. Послуга доступна для всіх батьків новонароджених, які отримують послугу єМалятко. Це зручно та допомагає уникнути зайвих соціальних контактів.

За рік існування сервісу єМалятко вже понад 125 тисяч українців подали заявки. 83% батьків реєструють народження дитини саме через єМалятко. Тепер отримати свідоцтво про народження можна взагалі без відвідування жодних установ, а в поштовому відділенні або ж кур’єром додому. Вартість 46 і 66 грн — відповідно. Оплата готівкою здійснюється при отриманні замовлення. Терміни доставки — до 2-х днів у межах області та до 3-х днів у межах України з моменту оформлення свідоцтва у відділі ДРАЦС.

“Ціль Мінцифри — комфорт та безпека кожного українця з перших хвилин життя. У жовтні минулого року ми запустили комплексну послугу єМалятко і нею скористалися понад 125 тисяч українців. Сьогодні разом з партнерами запускаємо першу в історії України доставку державних документів і робимо послуги для батьків ще зручнішими. Відтепер не потрібно стояти в чергах, ходити по держустановах, кур’єр доставить свідоцтво про народження одразу до дверей. Ціль Мінцифри — зробити всі держпослуги такими самими швидкими та комфортними”, — заявив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Крім того, Мінцифри запускає послугу єМалятко і для жителів тимчасово окупованих територій. Відтепер у єМалятко можна отримати українське свідоцтво про народження, якщо дитина народилася у Криму або в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

єМалятко — це 9 послуг за однією заявою для новонароджених дітей. Серед основних — реєстрація дитини, оформлення допомоги при народженні, допомоги на дітей із багатодітних родин тощо. Отримання послуг за однією заявою позбавляє громадян відвідування 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин на ці відвідини та оформлення.

“Укрпошта вже тривалий час співпрацює з Міністерством цифрової трансформації в межах розширення послуг на порталі Дія. Мета нашого партнерства – спростити доступ українців до державних послуг, особливо в невеликих населених пунктах, де інші організації, крім Укрпошти, не присутні. Тепер молоді батьки можуть подати заявку на реєстрацію дитини за кілька хвилин просто вдома, а за кілька днів отримати оригінал з доставкою до дверей. Це зручно, швидко і безпечно”, — зазначила заступник генерального директора Укрпошти з розвитку бізнесу Олена Стьопіна.