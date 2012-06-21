Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як розповіли в прес-службі прокуратури Черкаської області, групі осіб, яка незаконно збирала та збувала службову інформацію щодо транспортних засобів, повідомили про підозру. До складу групи входили службовці органів ДФС однієї з областей України. Вони копіювали та збували інформацію з обмеженим доступом.
Досудовим розслідуванням, яке проводить Управління СБУ в Черкаській області, встановлено, що зловмисники, знаючи про заборону таких дій, за допомогою месенджерів передавали службову інформацію третім особам. Правоохоронні органи Черкащини підтвердили та задокументували більше 440 епізодів такої «діяльності».
Інформаційним крадіям повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (компʼютерах), автоматизованих системах, компʼютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, та збут такої інформації) Кримінального кодексу України.
Нині частина підозрюваних уже визнала провину та співпрацює з органом досудового розслідування. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.