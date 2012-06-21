Одним із пріоритетів діяльності уряду, очільників ОДА, міністерств та відомств має бути щоденна робота з подолання причин, які призводять до появи боргів із заробітної плати. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У нараді взяли участь перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко (голова Міжвідомчої робочої групи), міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, представники Міністерства енергетики, керівництво ДК «Укроборонпром», Фонду державного майна, голови облдержадміністрацій.

Як зауважив очільник уряду, проблема заборгованості з виплати зарплат супроводжує Україну всі роки незалежності, але дуже важливо, щоб вона зменшувалася.

«Питання забезпечення конституційного права працівників на своєчасне одержання заробітної плати має стати важливою складовою державної політики. Планом пріоритетних дій уряду на 2021 рік визначено завдання щодо законодавчого врегулювання питання посилення захисту прав працівників на своєчасне отримання заробітної плати. І тут немає місця компромісам — зарплату мають платити вчасно і в повному обсязі», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава уряду відзначив, що в кожному органі влади має бути визначено посадову особу, яка нестиме персональну відповідальність за стан погашення заборгованості в певній сфері господарювання чи регіоні.

«Тимчасові комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати мають працювати так часто, як того потребує ситуація. Якщо в регіоні є заборгованість, значить, комісія має працювати до отримання належного ефекту: скорочення заборгованості й повного її погашення. Порожні звіти про кількість зібрань і чергових безрезультатних заслуховувань приймати не будуть. Заходи мають бути рішучими та ефективними», — наголосив Прем’єр-міністр.

Крім того, Денис Шмигаль поставив завдання всім керівникам центральних і місцевих органів влади забезпечити, щоб кожен працівник медицини, освіти, культури, спорту та інших бюджетних сфер отримував оплату не пізніше визначених законом термінів.

За підсумками наради серед іншого було доручено керівникам усіх державних підприємств, де є заборгованість із заробітної плати, визначити конкретний план дій, заходів і графіків її погашення й надання щомісячних звітів із цих питань.