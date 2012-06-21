«Каскад», «Квітка терену», «Кульбаба», «Життя», «Спогад» — ось лише кілька назв фонтанів, які постали і в середмісті, і на деяких житлових масивах і, звісно ж, у парках та тішать своє красою мешканців і гостей Тернополя. Їхній сезон розпочали, хоча пізніше, ніж уже звикли. До того ж не усі заструміли й зараз. Центральний з фонтанів — «Квітка терену» під звуки музики мав би вабити зеленими, синіми, червоними, іншими кольорами. Але його, як і деякі інші, вмикатимуть поступово, після ремонту та технічного огляду.
Водограй «Каскад» веде до Тернопільського ставу й серед тернополян більше знаний, як «Сльози Гронського». Архітектор Едуард Гронський, який керував будівництвом повоєнного Тернополя, а на початку 1970-х років спроєктував і цей фонтан, навіть 2008 року дочекався урочистостей з нагоди оновленого свого творіння. Нинішнього ж травня перед запуском водограю, вандали розтрощили сім його освітлювальних елементів, завдавши збитків на понад 20 тисяч гривень.
Першими струмені води засріблилися з фонтану «Життя» в парку імені Тараса Шевченка. Дев’ять років тому його оновили й навіть оголосили конкурс на найкращу назву. Тоді надійшло понад 100 пропозицій. Віддали ж перевагу «Життю», бо воно найбільше відповідає малюнку водограю, який своїми струменями символізує мить, день, тиждень, рік. А от найдовший в Україні аераційний водограй на Тернопільському ставі виконує одразу дві важливі функції — практичну та естетичну. Він слугує для порятунку озера. Різнобарвні ж струмені фонтану приносять естетичну насолоду, вражають своєю красою.