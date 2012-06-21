39 чоловіків та 3 жінки – самі, через рідних і близьких людей або ж за допомогою правозахисників, виявили бажання повернутися для продовження відбування покарання на контрольованій урядом України території. Офіс Уповноваженого з прав людини отримав близько 1000 звернень з проханням про переміщення.
Про це повідомив на власній сторінці у Фейсбуку заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
«Принагідно, українська сторона ще раз наголосила представникам ОРДЛО, що ми готові до звільнення заручників – військових і цивільних – і пропонуємо 27 грудня здійснити таке звільнення в форматі 66 на 19», – написав Юрій Клименко.
Наразі переміщені з окупованого Луганська для відбування покарання на підконтрольних Україні територіях 42 засуджених знаходяться на території Старобільського слідчого ізолятора. Після процесу ідентифікації засуджені українськими судами особи будуть етаповані в установи виконання покарань відповідно до режиму утримання та їх соціальних зв'язків.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»