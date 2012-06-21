Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Під час відкриття у Лисичанську громадської приймальні регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини омбудсмен Людмила Денісова наголосила, що особливу увагу в своїй роботі приділяє дотриманню права на життя, зважаючи на те, що у Східній Україні триває війна.
«Зараз у кожній області у нас є представник секретаріату і координатор зі зв’язків з громадськістю. Але в окремих регіонах України, таких як Луганська та Донецька область, де люди потребують більше нашої уваги та контролю, створюються більш потужні офіси», – зауважила Людмила Денісова.
За її словами, такі ж представництва, окрім Лисичанська, розташовані у містах Маріуполь, Бахмут і Слов’янськ.
Як зазначив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко, левова частина звернень, які надходять від людей до органів місцевої влади зараз, пов’язана з російською агресією проти України: порушуються права на свободу і особисту недоторканість, на життя, на недоторканність житла, свободу пересування, вільне волевиявлення тощо.
Після відкриття громадської приймальні Людмила Денісова підписала меморандуми з ГО «Східна правозахисна група» та ГО «Пролісок». Ці організації займаються захистом прав людини на територіях Донецької, Луганської та Харківської областей.