Галактика Чумацький Шлях, частиною якої є Сонячна система, виявилася набагато більшою, ніж вважали вчені досі. Нове дослідження, проведене астрономами з Великобританії, показало, що наша галактика розтягнулася у Всесвіті на 1,9 мільйона світлових років.
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«Найяскравішою частиною Чумацького Шляху є спіральний диск, в якому, зокрема, розташоване Сонце. Діаметр диска – приблизно 120 тисяч світлових років. Але крім яскравої частини, у нашої галактики є і темна, яка приблизно у п'ятнадцять разів ширша. Діаметр темної частини Чумацького Шляху дуже складно виміряти, але ми задіяли новий метод і отримали досить точні дані», – розповідає Еліс Дізон з Даремського університету.
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Астрономи використовували сусідні галактики, щоб отримати дані про місцезнаходження краю Чумацького Шляху. Розрахунки показали, що діаметр Галактики становить 1,9 мільйона світлових років (плюс-мінус 400 тисяч світлових років). Результати дослідження британських вчених були підтверджені за допомогою комплексного комп'ютерного моделювання.
«Комп’ютерне моделювання підтвердило, що у величезних галактик на кшталт Чумацького Шляху є специфічні особливості, за якими можна встановити їх діаметр. Наприклад, швидкість галактик-сателітів, які обертаються навколо великих галактик, стрімко знижується відразу за кордоном темної частини, тобто краєм галактики», – додає Еліс Дізон.
Це сталося на відстані близько 950 000 світлових років від центру Чумацького Шляху, що позначає край галактики, кажуть вчені. Край знаходиться у 35 разів далі від галактичного центру, ніж Сонце.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", вчені вирішили показати розмір Всесвіту з допомогою анімації, порівнюючи його розмір з розмірами супутників і планет, які лякають нас своїми розмірами трохи менше. Анімацію про розмір Всесвіту дивіться тут.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»