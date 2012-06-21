У Ризі завершився чемпіонат світу з хокею. У матчі за третє місце грали команди США і Німеччини. Американці провели поєдинок на одному диханні і добилися успіху – 6: 1. Відзначимо, що для «зірково-смугастих» це дев'ята «бронза» в історії чемпіонатів світу. А в головному фіналі уболівальників чекала дуель команд Канади та Фінляндії, яка завершилася вольовою перемогою канадців в овертаймі – 3: 2.

Цікаво, що Суомі і «Кленові листки» вдруге поспіль грали у фіналі чемпіонату світу. У 2019 фіни здобули перемогу з рахунком 3:1 і в третій раз у своїй історії стали чемпіонами світу. Минулого року турнір не проводився через пандемію коронавірусу.

У свою чергу канадці ставали володарями золотих нагород світової першості 26 раз, а в останній раз це відбулося в 2016 році.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»