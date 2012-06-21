Збірна України з футболу за підсумками групового турніру пробилася у плей-офф XVI чемпіонату Європи.
Підопічним Андрія Шевченка, які посіли третє місце у квартеті С, вдалося потрапити до 1/8 фіналу континентальної першості.
Завдяки заключним результатам матчів у групі Е Іспанія – Словаччина (5:0), Швеція – Польща (3:2) збірна України увійшла до четвірки кращих команд, що посіли треті місця у шести групах, і продовжить виступ на Євро-2020.
Суперниками «синьо-жовтих» в 1/8 фіналу буде збірна Швеції, матч відбудеться 29 червня в Глазго.
Відзначимо, що Україна грає у фінальній частині чемпіонату Європи втретє поспіль. На домашньому Євро-2012 та у Франції 2016 року українцям не вдалося подолати групову стадію фінальних турнірів.
Матчі 1/8 фіналу Євро-2020 відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.
Фінал чемпіонату Європи прийматиме 11 липня стадіон «Вемблі».