Невелике село Ішків, яке нині входить до Купчинецької сільської громади на Тернопільщині, здавна плекало любов до музики. 1927 року тут українці зуміли придбати музичні інструменти для духового оркестру, що діяв при читальні «Просвіти». Цікаво, що на діяльність цього колективу не вплинули ні соціальні, ні політичні вітри. В радянський час оркестром керував батько Петра Католи. Власне, від тата він перші музичні уроки отримав. Скільки себе пам’ятає, завжди хотів опанувати нові музичні інструменти. В дитинстві навіть використовував звичайні каструлі чи якесь інше приладдя, видобував мелодію з гребінця. Вдома були баян, труба, згодом придбали саксофон.