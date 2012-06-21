Тренерський штаб збірної України з футболу на чолі з Андрієм Шевченком визначився із заявкою на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти національної команди Швеції.
Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), до заявки потрапили 25 футболістів, передає Укрінформ.
Заявка збірної України на матч зі Швецією (за номерами):
1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Безус, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.
Через укшодження зі скандинавами не зможе зіграти Олександр Зубков.
Нагадаємо, свій четвертий поєдинок на XVI чемпіонаті Європи збірна України проведе проти команди Швеції 29 червня на «Хемпден Парк» в Глазго (Шотландія). Початок о 22.00.