Збірна України з пляжного футболу не відправиться на Чемпіонат світу, який в кінці серпня пройде в Москві. В Асоціації пляжного футболу України (АПФУ) не впевнені, що в Росії забезпечать безпеку гравців.

Про це заявив віце-президент АПФУ Владислав Ващук, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що рішення про скасування поїздки збірної до Росії було прийнято з урахуванням рекомендацій міністерств і державних відомств України. Сам він шкодує, що так склалася ситуація.

"І зараз би я дуже хотів, щоб наша збірна на чемпіонаті світу довела всім, що ми можемо, в будь-яких умовах і за будь-яких обставин. Але АПФУ прийняла рішення відповідно до рекомендацій міністерств, організацій і відомств України", - сказав Ващук.

Відомо, що місце України на турнірі займе Швейцарія.