Президент Володимир Зеленський представив загальнонаціональну програму «Здорова Україна», що спрямована на всі вікові категорії та групи населення і має на меті збільшення тривалості життя українців. Презентація відбулася в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна».

Глава держави наголосив, що питання здоров’я було важливим в усі часи, та у 2020 році, під час пандемії COVID-19, набуло особливого значення. За його словами, з цієї кризи потрібно зробити правильні висновки та вийти сильнішими. Зокрема, не чекаючи нового вірусу, вже зараз слід потурбуватися про власне здоров’я, розвивати медичну систему, щоб мати здорову націю.

«Здоровий і активний спосіб життя має бути в тренді, має стати якщо не національною ідеєю, то принаймні невід’ємною частиною нашої ментальності та стилю життя всього нашого суспільства», – зазначив Президент.

«Ми багато місяців вели масштабну роботу й сьогодні презентуємо перші результати. Ми починаємо загальнонаціональну програму Президента – «Здорова Україна». Вона розроблена багатьма фахівцями, Офісом Президента України спільно з трьома міністерствами: охорони здоров’я, молоді та спорту, освіти та науки, а також за участю багатьох експертів з різних галузей», – заявив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, програма спрямована на всі вікові категорії та групи населення, має різні форми й напрямки, які передбачають досягнення головної мети – українці мають жити довше. Адже середня тривалість життя в Україні нині становить 72 роки. За цим показником наша країна посідає 115-те місце у світі. Чисельність населення в Україні зменшується щороку.

«Щоб зрозуміти цю загрозу, достатньо порахувати, скільки нас буде через 10, 20 чи 50 років, якщо не змінити ситуацію кардинально. Ми маємо робити все, щоб українців народжувалося більше, і все, щоб менше українців помирало», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що здоров’я має починатися з дитинства, тому перша складова програми – це модель здорової школи.

«Це вісім компонентів задля зміцнення здоров’я та імунітету учнів з усіх шкіл по всій території нашої країни. Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури – цікавих, а отже – популярних у дітей. Це реформа шкільного харчування, яку впроваджує наразі моя дружина Олена. Це нове, водночас корисне та смачне шкільне меню, яке розробив відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко», – розповів Глава держави.

Також ідеться про популяризацію спортивних секцій та гуртків, нові онлайн-додатки, якими діти та батьки зможуть користуватись під час занять спортом.

«Це та ще багато іншого, починаючи з раннього віку, має зробити здоровий та активний стиль звичкою на все подальше життя дорослої людини», – переконаний Володимир Зеленський.

Інші складові програми Президента «Здорова Україна» стосуються тих, хто давно закінчив школу. Ці компоненти мають на меті зниження кількості передчасних смертей в Україні, 85% яких, за статистикою, спричинені не інфекційними захворюваннями, а хворобами системи кровообігу та онкозахворюваннями, які не були діагностовані вчасно.

«Для осіб, старших за 55 років, будуть запроваджені так звані медичні чекапи – повні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій – кожного року. Рання діагностика захворювань дає змогу державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів, але найголовніше – маючи набагато більше шансів», – зауважив Володимир Зеленський.

Також, за словами Президента, важливою є профілактика захворювань, адже причиною понад 60% передчасних смертей в Україні є, зокрема, інфаркти та інсульти, причиною яких стають різні чинники, серед яких – відсутність фізичної активності, паління, алкоголь і неправильне харчування.

«Спосіб життя третини дорослих українців включає одразу декілька таких чинників ризику. І, на жаль, близько 75% українців не займаються регулярною – будь-якою – фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема й через відсутність доступної спортивної інфраструктури: зручної, сучасної, безкоштовної і – що ще більш важливо – поруч з домом», – зауважив Володимир Зеленський.

Тому, як повідомив Глава держави, третя складова програми передбачає створення «активних парків» і спортивних майданчиків. Вони мають з’явитися в усіх куточках України та стати локаціями здорової країни, мета яких – «спорт для всіх», цікавий і доступний для мільйонів українців.

«Це – можливість без дорогих тренажерів, без персонального тренера, коли тобі зручно разом з нашими олімпійськими чемпіонами, зірками українського спорту, зірками нашого телебачення, кіно та музики разом займатися спортом», – розповів Президент.

Зокрема, на спортивних майданчиках міст з’являться стенди-інструкції «Тренуйся тут», на яких за допомогою смартфона можна буде зчитати QR-код, обрати рівень складності та виконати комплекс фізичних вправ за рекомендаціями віртуального тренера.

«Будь-якого віку, будь-якої статури – ти маєш просто вийти зранку, дійти до парку й трішечки позайматися собою», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент ставить завдання, щоб найближчим часом тисячі «активних парків» і спортивних майданчиків з’явились і у великих містах, і в маленьких селах.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт і телеведучий Олександр Педан продемонстрували спортивні локації, що розташовуватимуться в українських містах, а також розповіли про види спорту, які пропонуватимуть для масових занять. Зокрема це воркаут, легка атлетика, фризбі, ролики, корфбол, флорбол, баскетбол, регбі, бадмінтон тощо. Серед активностей – також заняття для осіб з інвалідністю, зокрема людей на візках.

У межах програми підготовлено 873 майданчики для занять спортом та воркаутом, які незабаром будуть встановлені у парках українських міст.

Крім того, Володимир Зеленський переглянув окремі виступи та ігри команд і сам спробував зіграти у флорбол та бадмінтон.