Енергетичний дисбаланс Землі істотно збільшився в період з 2005 по 2019 рік. За словами вчених, зараз наша планета затримує майже вдвічі більше тепла, ніж у 2005 році.

Енергетичний дисбаланс – це різниця між тим, скільки енергії, що випромінює Сонце, поглинається атмосферою Землі та поверхнею, в порівнянні з тим, яка частина «теплового інфрачервоного випромінювання» повертається в космос. Про це йдеться в дослідженні NASA спільно з Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), пише The Guardian.

«Позитивний енергетичний дисбаланс вказує на те, що система Землі отримує енергію і тим самим змушує планету нагріватися», – відзначають вчені. «Масштаби цього збільшення безпрецедентні, Земля нагрівається швидше, ніж очікувалося».

Вони порівняли супутникові дані та виявили енергетичний дисбаланс між тим, скільки енергії надходить і виходить із системи Землі. Така система збору даних, пояснили експерти, допомагає з точністю оцінити швидкість нагріву світового океану.

«Тенденції, які ми виявили, в якомусь сенсі були досить тривожними», – підкреслив провідний автор дослідження і дослідник NASA Норман Леб.

За його словами, зростання викидів парникових газів утримує тепло в земній атмосфері, вловлюючи випромінювання, яке в іншому випадку прямувало б в космос. Подібне потепління стимулює інші зміни, в тому числі танення льоду, снігу і вічної мерзлоти.

Вчені також розповіли, що одна з ключових ролей у посиленні енергетичного дисбалансу лежить на природному зсуві в Тихому океані від прохолодної фази до теплої. У ході дослідження вдалося визначити, що якщо швидкість поглинання тепла не буде сповільнюватся, то слід очікувати великих змін клімату.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»