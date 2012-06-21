Західні інформаційні стрічки підірвала новина: жителька африканської країни Малі народила відразу дев'ять дітей – п'ять дівчаток і чотирьох хлопчиків. Міністерство охорони здоров'я республіки повідомило, що мати і немовлята почувають себе добре.

За даними відомства, Халіма Сіссе після двотижневого перебування в лікарні у столиці Малі Бамако в кінці березня була переведена в марокканську клініку за указом президента країни. 4 травня 2021 року Халима Сіссе народила шляхом кесаревого розтину. До речі, за результатами ультразвукових досліджень, що проводилися як в Малі, так і в Марокко, лікарі готувалися прийняти всього сім малюків. Але їх виявилося більше.

Міністр охорони здоров'я Малі Фанта Сібі привітала медичних фахівців обох країн, чий «професіоналізм став запорукою щасливого результату цієї вагітності». Як повідомляє агентство Франс-Прес, матері новонароджених 9 малят – 25 років. Через кілька тижнів вона разом з дітьми повинна повернутися в Малі.

При цьому представник міністерства охорони здоров'я Марокко заявив, що йому нічого невідомо про те, що в будь-якій країні світу сталося таке рідкісне явище – народження відразу дев'ятьох дітей.

За даними Світового банку, Малі займає друге місце в світі за кількістю дітей на одну жінку, поступаючись лише Нігеру. Також Малі входить до трійки країн Африки з наймолодшим населенням. Середній вік жителів держави становить 16,3 року. Треба сказати, що зазвичай багатоплідна вагітність виникає в результаті ЕКО, причому в тих випадках, коли переносять не один ембріон, а кілька. Щороку у всьому світі реєструється всього близько 150 випадків появи на світ п’яти дітей і близько 95 випадків народження шести.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»