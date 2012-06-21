Жіноча збірна України з волейболу, яка достроково стала учасницею фінальної стадії чемпіонату Європи-2021, завершила груповий турнір перемогою над командою Грузії.

У неділю «синьо-жовті» у своєму заключному матчі відбору з рахунком 3:0 (25:6, 25:19, 25:9) розгромили у Тбілісі команду Грузії, передає Укрінформ.

Як повідомлялося, українські волейболістки у минулому турі забезпечили собі друге місце у відбірковій групі, що гарантує участь на Євро-2021.

Турнірна таблиця у квартеті В європейської кваліфікації: Швеція - 14 очок (після 5-ти ігор), Україна - 13 (6), Португалія - 6 (5), Грузія - 0 (6).