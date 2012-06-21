У Слов’янську на Донеччині завершується етап подачі заявок у межах проекту «Бюджет участі 2019 року», який міська влада реалізує спільно з жителями. Тобто люди мають змогу запропонувати, як створити в місті культурологічні об’єкти та організувати місця відпочинку і цікавого проведення дозвілля. Досі слов’янці вже зареєстрували близько трьох десятків різноманітних проектів, серед яких створення ігрових та спортивних майданчиків, скверу родинного відпочинку, безплатного кінотеатру 3D, мотузкового містечка LaZankа, тренажерного залу просто неба, скульптурного парку «Арт-хутірець», дайвінг-клубу, скейт-парку тощо. Головна вимога до пропозицій, які після обговорення і затвердження втілять у життя за кошти з міського бюджету: витрати на них не можуть перевищувати 150 тисяч гривень. А підтримати і проголосувати за найкращі проекти жителі невдовзі зможуть на сайті міської ради.
ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА