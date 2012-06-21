Центри з контролю і профілактики захворювань США дозволили жителям країни, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, не носити захисні маски. Таку інформацію в четвер розповсюдив Білий дім.

«Відмінні новини: якщо ви повністю щеплені, вам не потрібно носити маску – як на вулиці, так і в приміщенні – в більшості випадків», – йдеться в заяві. При цьому не уточнюється, у яких випадках носіння маски залишається обов'язковим.

Агентство Bloomberg пояснює, що американці зможуть відмовитися від масок через два тижні після отримання другої дози вакцини, або першої – якщо щеплення здійснено однокомпонентним препаратом.

Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр» влада штату Огайо для популяризації вакцинації від COVID-19 буде щотижня розігрувати один мільйон доларів. Брати участь у лотереї зможуть навіть ті, хто отримав лише одну дозу препарату.

Ім'я першого щасливчика стане відомо вже 26 травня. «Такі оголошення будуть відбуватися щосереди протягом п'яти тижнів», – заявив глава регіону Майк Девайн. Серед підлітків у віці від 12 до 17 років буде проводитися інша лотерея, за підсумками якої п'ятьом школярам повністю оплатять навчання в університеті.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»