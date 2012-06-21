Житомирська область вийшла з "червоної" зони карантину. Тепер ця область у "помаранчевій" зоні.
Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
В області запрацювали заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри.
Громадський транспорт працює у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів.
У "червоній" зоні карантину лишились 6 областей: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.