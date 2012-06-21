Заяву Верховної Ради щодо інциденту із примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську підтримали 280 народних депутатів. Документ засуджує протиправні дії влади Республіки Білорусь із примусової посадки літака компанії Ryanair і містить заклик до влади сусідньої країни негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів, повідомляє Укрінформ.
Верховна Рада підтверджує цілковиту солідарність з міжнародними партнерами, передусім з державами-членами Європейського Союзу та США щодо припинення повітряних сполучень із Республікою Білорусь. І повністю підтримує дії уряду, який задля безпеки цивільної авіації та суспільства одним з перших серед європейських держав запровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь із 26 травня 2021 року й посилив повітряні санкції щодо білоруських авіакомпаній з 28 травня 2021 року. Голові Верховної Ради доручено забезпечити невідкладно направити текст заяви в ООН, Єврокомісію, Європарламент, ПАРЄ, Парламентську асамблею ОБСЄ, Парламентську асамблею НАТО, урядам і парламентам держав.