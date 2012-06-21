1 липня парламент ухвалив Закон «Про корінні народи України» (далі — Закон), який чітко визначає, що корінними народами в Україні визнаються ті народи, які не мають державних утворень поза її межами. До таких належать кримські татари, караїми, кримчаки. Документ прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Він колосально зміцнив надії і підняв дух не лише кримських татар, а й усіх, хто очікує повернення Криму під контроль України», — цитує його слова Укрінформ.

Голова Меджлісу наголосив: «Голосували всі фракції, за винятком однієї, явно проросійської — ОПЗЖ. Це свідчить про те, що навколо цього Закону знайдено консенсус. Дякую всім фракціям, які голосували. А також владі, оскільки ініціював законопроєкт Президент Володимир Зеленський».

Рефат Чубаров нагадав, що в українській політиці він уже 30 років.

«За цей час це перший закон, який викликав такий шалений консолідований опір російської влади. Держдума РФ прийняла спеціальну заяву, звернулася в міжнародні та європейські організації. Путін неодноразово давав спецінтерв’ю щодо неприйнятності ухвалення Закону «Про корінні народи України». Востаннє він це зробив під час так званої прямої лінії зі своїми співгромадянами (30 червня)», — акцентував голова Меджлісу.

Рефат Чубаров підкреслив, що ухвалення Закону руйнує російські претензії на Крим.

«Обґрунтування безпосередньо воєнного вторгнення російських військ до Криму у 2014 році — Путін говорив про скрєпи російського народу, які вони чомусь шукали на українській території. Багато всяких домислів, які Москва моделювала всі ці роки навколо захопленого Росією Криму. І тому тепер, коли Українська держава безпосередньо говорить про фактор корінного народу Криму, кримськотатарський фактор, стає абсолютно явно, що земля кримських татар, які є невіддільною частиною Української держави, захоплена РФ», — зауважив він.

Голова Меджлісу переконаний, що Закон відкриває нові можливості для кримськотатарського народу, і що надалі дуже багато залежить від самих кримських татар.

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