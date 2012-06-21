Унікальні зразки наскельного мистецтва стародавньої Індонезії можуть незабаром зникнути через швидкі й радикальні зміни клімату. Серед них зображення дикого кабана на стінах печери острова Сулавесі. Його було зроблено 45,5 тисячі років тому, і як вважать дослідники, це найстаріший зразок печерного живопису у світі. Інші наскельні малюнки Індонезії, які зображають сцени полювання й міфічних істот, теж стрімко руйнуються через підвищення температури повітря, повідомляє BBC.

«Ці витвори мистецтва зникають на наших очах», — зазначила докторка Джилліан Хантлі Гріффітського центру соціальних та культурних досліджень з Австралії.

У дослідженні, опублікованому у виданні Scientific Reports, група австралійських та індонезійських науковців виявила, що підвищені температури та інші екстремальні погодні явища — тривалі спекотні періоди та сильні мусони — пришвидшили накопичення солей у печерах, де є наскельні малюнки. Солі розширюються і стискаються через нагрівання й охолодження середовища.

«У спекотні дні обсяги солі можуть зрости більш ніж утричі за їх початковий розмір», — йдеться у статті.

Кристали солі, що наростають згори й зовні печери, призводять до того, що частини зображень відшаровуються від стін. Джилліан Хантлі припускає, що процес руйнації унікального наскельного живопису пришвидшиться з підвищенням глобальних температур. «Я була вражена, яким деструктивним стає вплив кристалів солі та їхня хімічна реакція на поверхні зображень, яким понад 40 тисяч років», — сказала вона.

Тож науковці мають терміново розпочати дослідження, щоб знайти шляхи збереження стародавнього індонезійського печерного мистецтва.