Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Перстень з римською печаткою з дорогоцінним каменем, на якому вирізано зображення Ахілла, який вбиває королеву амазонок Пентесілею, було виявлено на археологічній ділянці Тоссаль-де-Бальтарга у каталонських Піренеях. Перстень виготовлено з єдиного широкого залізного обруча з овальним дорогоцінним каменем глибокого друку, вставленим у скошену облямівку. У порівнянні з аналогічними типами перстнів, знайдених на інших місцях, знахідка датується приблизно 100-50 рр. до нашої ери. Дослідження опубліковане в European Journal of Archeology.

На печатці Ахіллес зображений у броні, озброєний мечем і щитом, підтримує вмираючу Пентесілею. Він смертельно поранив її. Цаамазонок стоїть на колінах, схиливши голову. Ахіллес намагається утримати її нижче лівої руки. Їх одяг детально опрацьований, його дворядні птеругі (спідниця зі шкіри або льону, її носили під римськими і грецькими кірасами) і погони індивідуально окреслені. Хітон Пентесілеї ретельно промальований з загостреними хвостами на короткій спідниці і діагональними складками, які охоплюють її стегна, залишаючи ноги вільними. Можна навіть побачити лінії її сандалій на правій нозі. Її волосся зібране в тугий пучок на потилиці. Все це висічено в камені розміром 17 x 15,5 мм.

Мотив Ахілла, що підтримує жінку, яку він убив, коли вона робить останній подих, часто зустрічається в греко-римському декоративному мистецтві, запозиченого із гомерівської традиції, згідно з якою Ахіллес завдав смертельного удару, зняв з неї шолом і відразу ж закохався в неї. Географ II століття Павсаній в своїй праці «Описі Греції» зазначає, що на троні монументальної скульптури Зевса в його храмі в Олімпії було рельєфне зображення вмираючої Пентесілеї, яку підтримує Ахілл. Зберігся мармуровий рельєф такої ж сцени з святилища Афродіти Афродісіас.

Якість глибокого друку настільки висока, що навряд чи її зробив місцевий іберійський майстер. Малоймовірно навіть, що його носив іберієць, навіть член місцевої еліти. Це предмети розкоші, яких не було в Іберії до римської окупації, і немає жодних свідоцтв торгової або економічної діяльності на цьому місці, які могли б пояснити його присутність там. Вчені вважають, що перстень належав римському офіцеру.

Перстні з залізними печатками вже знаходили в армії пізньої республіки і на місцях боїв в Іберії. Це були дорогі вироби, але зроблені з міцного заліза, а не з більш декоративних дорогоцінних металів, і вони також служили для практичного використання. Зокрема, вони використовувалися для підписання документів, як особистих, так і офіційних, які пов'язують перстень з керуванням урядовими та військовими функціями, а також вони були свого роду жетонами, засобом ідентифікації римського офіцера, полеглого в битві.

Залізний перстень з Ахіллесом і Пентесілеєю було виявлено в 2017 році в будівлі, яка була побудована в середині ІІ століття до нашої ери і покинута між 50 і 30 роками до нашої ери. Перстні, монети і цвяхи з калігі (солдатські сандалі), а також набої для свинцевої пращі знайдені на цьому місці, вказують на те, що в ньому розміщувався невеликий військовий гарнізон, зосереджений навколо сторожової вежі, яка мала стратегічне значення для контролю довколишнього Піренейського проходу під час воєн на заході республіки, включаючи завоювання Цезарем Галлії (58-50 рр. до н.е.) і повстання Квінта Сортирая (80-72 рр. до н.е.).

Тому дослідники вважають, що втрата перстня пов'язана з залишенням Тоссаль-де-Бальтарга в результаті військових кампаній на території Серретанії в середині або в кінці першого століття до нашої ери. Руйнування в поселенні вказує на те, що гарнізон був швидко виведений. У цьому сценарії перстні з печатками могли бути втрачені або залишені, а пізніше поселення було остаточно залишене як частина серйозної реконфігурації території після придушення останнього повстання в 39 р. до н.е.