У Луганській області кілька днів, точніше, з 4 квітня немає українського мовлення: товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» знеструмило об’єкти Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення через заборгованість за електроенергію. Як повідомляє прес-служба енергокомпанії, відключено шість об’єктів.
«Кілька днів в області немає українського теле- й радіосигналу. Може, комусь, крім нас, це ще цікаво? Прошу вважати цей лист офіційним зверненням!» — написав на своїй сторінці у Facebook керівник телеканалу «UA: Донбас» Андрій Шаповалов.
У зверненні колективу філії НСТУ «Регіональна дирекція UA: Донбас» ідеться, що через знеструмлення об’єктів Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення немає аналогового сигналу і цифрового телебачення «Т2» у Станиці Луганській, Сватовому, Біловодську, Міловому, Новопскові й Лисичанську. В НСТУ із прикрістю констатують, що замість українських радіо- і телеканалів у деяких районах на частотах, що збігаються з нашими, тепер мовлять радіостанції і телеканали, розташовані на тимчасово не підконтрольній Україні території.
Жителі області повідомляють, до яких наслідків призвели ці дії енергетиків. Наприклад, з Лисичанська в соціальних мережах пишуть про те, що нема сигналу українських телеканалів, а можна приймати сепаратистські телеканали з тимчасово окупованої території.
Облдержадміністрація спрямувала відповідні листи на адресу Прем’єр-міністра та Адміністрації Президента України. Уряд днями відреагував постановою про заборону вимкнення енергопостачання таким стратегічним об’єктам.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»