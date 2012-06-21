У Донецькій області фахівцям вдалося ідентифікувати у невідомому загиблому місцевого жителя, який зник безвісти ще у 2014 році. Після визволення української території на півночі Донеччини від проросійських незаконних збройних формувань минуло майже п’ять років, але пошук і встановлення осіб, потерпілих внаслідок гібридної війни, триває досі. Людські останки знаходять у місцях минулих боїв та у братських могилах, куди бойовики кидали вбитих ними мирних людей і навіть своїх спільників. Отож перед місцевими правоохоронцями тепер стоїть непросте завдання встановити особи всіх жертв: цивільних жителів краю та представників збройних формувань, які «захищали» тих нещасних людей. Істотну допомогу в цьому надають фахівці Міжнародного комітету Червоного Хреста та експерти судово-медичної експертизи.
Завдяки спільним зусиллям нещодавно вдалося ідентифікувати у невідомому загиблому учасника проросійських НЗФ, про долю якого його мати нічого не знала із 2014 року. Тоді в липні на околиці Слов’янська у згорілому танку проросійських бойовиків виявили останки п’яти тіл, які дактилоскопіювали і поховали у безіменних могилах. Із п’яти згорілих у танку троє жителів Донеччини віком 28—52 років. Рідня ще двох найманців, як з’ясували пошуковці, мешкає у Росії.
За словами співробітниці Слов’янського відділу НП України в Донецькій області Олександри Діброви, для впізнання загиблих у 2017 році було проведено ексгумацію за участі міжнародних спеціалістів. Підсумки досліджень дали змогу повідомити невтішну матір бодай про місце могили сина, якого вона безуспішно шукала майже п’ять років. Правоохоронці супроводили її на одне з кладовищ до місця поховання з табличкою з номером «188».
За словами жінки, її 28-річного сина 2014-го завербували бойовики, бо він потрапив під згубний для багатьох вплив російської пропаганди. Відтоді вона марно намагалася щось дізнатися про його подальшу долю. А тепер тільки подякувала всім, хто тривалий час наполегливо працював і допоміг їй знайти сина.