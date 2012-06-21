Черкаський обласний кардіологічний центр одержав нове ангіографічне устаткування. Його продемонстрували під час відкриття ангіографічної операційної, що у відділенні інтервенційної радіології кардіоцентру. Придбали новий апарат, вартість якого понад 23 мільйони гривень, за рахунок співфінансування з обласного та державного бюджетів.
Як розповіла керівниця кардіологічного центру Світлана Журба, досі в медцентрі працював ангіограф, який придбали ще 10 років тому. Він уже потребував заміни. Торік приміщення реконструювали під ангіографічну операційну. На це спрямували близько 4 мільйонів гривень з обласного бюджету, придбали необхідне устаткування, провели монтаж стаціонарної ангіографічної установки, отримали ліцензію. Дотепер операційна працювала в тестовому режимі.
Як стверджують лікарі, без такого відділення сучасна кардіологія не можлива. Недарма метод коронарографії називають золотим стандартом у діагностиці ішемічної хвороби серця. Важливо й те, що такі операції роблять безплатно, забезпечуючи пацієнтів у межах державної програми необхідними матеріалами.
У відділенні, крім коронарографій, здійснюють ангіографію аорти, легеневих артерій, судин головного мозку, кінцівок, органів грудної, черевної порожнини та малого тазу. Протягом минулого року виконано 2200 досліджень, зокрема понад 1700 коронарографій, що на 10% більше, ніж 2017-го. Утім, найважливіша ланка роботи відділення — надання допомоги хворим із гострим інфарктом міокарда шляхом проведення черезшкірних коронарних втручань. Тільки торік провели стентування 535 хворим із гострим коронарним синдромом.
Як зауважив голова обласної адміністрації Олександр Вельбівець, розвиток якісної адресної медичної допомоги — одне з пріоритетних завдань державної влади, а фінансування відповідних програм дає змогу втілювати їх у життя. Невдовзі ангіографічне устаткування планують установити в Уманській центральній районній лікарні.