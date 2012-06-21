34-те місце посідає Україна в рейтингу топ-40 країн за видатками на військові потреби та оборону. Упродовж року наша країна піднялася у цьому рейтингу на щабель. Експерти оцінили наші торішні витрати на оборонну галузь у 5,9 мільярда доларів США. Про це йдеться у щорічній доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє УНІАН. Порівняно з 2019-м Україна збільшила оборонні витрати на 11% і на 198% — з 2011-м. Торік військові витрати нашої країни становили близько 4,1% ВВП. А у глобальному вимірі вони становлять 0,3% усіх військових видатків 2020 року.

Незмінним лідером залишаються США, де торік витратили на оборону 778 мільярдів доларів — 39% загальносвітових витрат. Другий — Китай, де оборонні витрати зростають ось уже 26 років поспіль. Третя в переліку Індія, четверта — держава-агресор РФ, п’ята — Велика Британія.

Попри світову пандемію, військові витрати зростають скрізь. Загалом ідеться про рекордну суму 1,98 трильйона доларів США.