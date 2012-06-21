В Україні будують черговий завод з виробництва сонячних панелей загальною потужністю 400 МВт на рік. Будівництво планують у Вінниці двома чергами по 200 МВт кожна. Другу чергу передбачено завершити у 2019 році. Річний обсяг продукції очікується обсягом 180 мільйонів доларів. Майбутній завод забезпечить роботою близько 400 людей.
«Такий завод з виробництва сонячних панелей — значний внесок не лише в українську сонячну енергетику, а й в економіку регіону, працевлаштування населення, розвиток вітчизняної промисловості», — коментує голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.
Цей проект реалізує ТОВ «НЕСС Естейт», що входить до складу групи компаній KNESS — потужного гравця вітчизняного ринку відновлюваної енергетики. На сьогодні KNESS GROUP встановила 33 сонячні електростанції загальною потужністю 225 МВт у семи областях України. Виробникам, які використовують українське обладнання під час встановлення «зелених» об’єктів, надають надбавку до «зеленого» тарифу до 10%, повідомляє прес-служба відомства.
«Приємно, що відновлювана енергетика дає поштовх для створення дедалі більшого обсягу нових виробничих потужностей. До прикладу, завод, що виробляє сонячні панелі, запрацював цього року в Енергодарі на Запоріжжі», — додав Сергій Савчук.
Поява вітчизняних виробників на ринку сприятиме конкуренції між ними, а сонячні панелі стануть доступнішими. Кошти за обладнання залишатимуться в економіці країни.