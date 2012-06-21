ПОВІДОМЛЕННЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

про результати голосування у день чергових виборів Президента України

31 березня 2019 року

та про прийняте Центральною виборчою комісією рішення за цими результатами

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 7 квітня 2019 року на підставі протоколів окружних виборчих комісій з виборів Президента України про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою «Уточнений», та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу, відповідно до частин першої, другої, п’ятої статті 84 Закону України «Про вибори Президента України» встановила результати голосування у день чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

До списків виборців на виборчих дільницях було включено 30 047 302 виборці, з яких у голосуванні взяли участь 18 893 864 виборці.

За кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування у день виборів, подано таку кількість голосів виборців: