У середині березня на одній з найвідоміших фортець України Невицькому замку шквальний вітер зніс покрівлю головної вежі. Улюблена туристами пам’ятка історії й архітектури, розташована в дуже зручному для відвідування місці неподалік Ужгорода, чимало втратила у привабливості.
Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської облдержадміністрації Денис Ман повідомив, що в такому стані овіяна легендами історична споруда перебуватиме недовго. Проект її реставрації уже тривалий час розробляють, він перебуває на стадії завершення. Ним передбачено відновлення даху над головною вежею, спорудження покрівлі над малою, що має назву ронделла, зведення донжону, консервацію стін. Загальна вартість робіт становитиме 11,2 мільйона гривень, з яких 10,7 надійдуть із державного, а півмільйона — з бюджету Ужгородського району.
— Дах на цій вежі встановлено 1923 року, востаннє його ремонтували наприкінці 1960-х — на початку 1970-х років, — сказав Денис Ман. — Тож вежа давно потребувала ремонту. За щасливим збігом обставин, падіння даху не зачепило мурів, відновлення яких теж потребувало б чималих коштів.
Згідно із проектом реконструкції, новий дах на історичній вежі слугуватиме оглядовим майданчиком. Замкові мури укріплять, що збереже їх від руйнування. Фортифікаційну споруду підсвітять прожекторами, що у вечірній час підкреслюватимуть її красу й велич. Передбачено створити аудіогід, веб-сторінку для просування Невицького замку як туристичного об’єкта. Виконуватиме роботи, які мають завершити до кінця 2020 року, спеціалізована будівельна організація «Західреставрація», що квартирує у Львові.