Минулого року фахівці Інституту палеонтології і палеоантропології хребетних розповіли про унікальну знахідку: у шматочку бурштину був виявлений скам'янілий череп крихітної істоти, що нагадує птаха. Вчені назвали цього представника фауни Oculudentavis khaungraae, що дослівно можна перекласти як «зубастий птах з великими очима».

За багатьма своїми особливостями O.khaungraae відрізнявся від інших птахів. Це, зокрема, більш міцні і зрощені кістки, а також пропорційно збільшені сенсорні органи щодо загального розміру тіла. За формою склеральних кісточок і за принципом кріплення зубів до щелепи тварину можна булоб віднести до ящірок, але палеонтологи не виключали і еволюційні зв'язку з динозаврами, що розташувалися майже посередині на еволюційному дереві між крейдяними птахами і археоптериксом з юрського періоду.

Нині про загадкову істоту відомо більше, і сумнівів у наукової спільноти не залишилося: O.khaungraae є ящіркою. Цей висновок став можливий завдяки схожому скелету, знайденому в тому ж районі.

Обидві скам'янілості були дуже схожі за винятком форми голови. З’ясувалося, що в першому випадку голова просто була деформована під вагою краплі смоли або інших чинників.

«Уявіть, що ви берете ящірку і затискаєте їй ніс так, що він приймає форму трикутника: так вона стане схожа на птаха з дзьобом», – каже Едвард Стенлі, директор Флоридського музею природної історії.

Обидві скам'янілості мають приблизно однаковий розмір; їх зуби однаково кріпляться до щелепної кістки, а їх очниці схожі на ті, що мають ящірки. Новий екземпляр того ж має лускату кістку, яка присутня у всіх лускатих рептилій.

Дві скам'янілості належать до різних підвидів, але комп'ютерна томографія дозволяє припустити, що це все ж один вид ящірок. Він отримав назву Oculudentavis naga. Його представники не схожі ні на одну іншу ящірку, відому науці, і, ймовірно, це група тварин, про яку вчені раніше не знали.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»