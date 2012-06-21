Французька компанія Sanofi та британська компанія GlaxoSmithKline у понеділок оголосили, що первинні клінічні випробування вакцини від коронавірусу відбулися успішно.

"Потенційна вакцина показує сильну імунну реакцію в усіх вікових групах на другому етапі клінічних випробувань", – йдеться в пресрелізі компаній.

"Дані нашого другого етапу підтверджують те, що вакцина може відіграти важливу роль у боротьбі з нинішньою глобальною кризою у сфері охорони здоров'я... Завдяки цим позитивним результатам ми готуємося до третього етапу", – сказав виконавчий віцепрезидент Sanofi Томас Тріумф.

У другому етапі досліджень узяли участь 722 людини віком від 18 до 95 років. Третій етап, як очікується, розпочнеться найближчими тижнями.

Раніше цього року Sanofi погодила виробництво 125 мільйонів доз вакцини її прямих конкурентів – американської та німецької компаній Pfizer і BioNTech.

Тим часом контракт на постачання вакцини Sanofi, зокрема, підписано з Євросоюзом.