У той час як Tesla продовжує підвищувати ціни на свій найдоступніший автомобіль – Tesla Model 3 – в світі знаходяться виробники, які випускають рекордно дешеві електромобілі.

Одним з таких транспортних засобів є ElectricKar K5. Електромобіль буквально сьогодні надійшов у продаж і має всі шанси стати «народним».

Ціна новинки – 2100 доларів або 56 тисяч 700 гривень за курсом на 10 вересня. За цю суму покупці отримують невеликий автомобіль розмірами 2,2 × 1,09 × 1,62 м, повідомляє Bucha.Life. з посиланням на 91Mobiles. При цьому завдяки акумулятору ємністю 2,7 кВт год він здатний проїхати від одного заряду до 66 км.

За ці ж гроші можна купити, наприклад, електроскутер Ather 450X. Він оснащений двигуном потужністю 6000 Вт, батареєю на 2,9 кВт год, може розвивати максимальну швидкість 80 км/год і проїхати на одній зарядці до 85 км.

Процес поповнення батареї займає майже 8 годин. При цьому ElectricKar K5 здатний розганятися до 40 км/ч.

Відзначимо, що найближчі конкуренти ElectricKar K5 – Citroën Ami і Freze Nikrob – за ціною в рази дорожчі, а саме 6900 і 9999 євро (220 110 і 318 968 грн) відповідно.

Незважаючи на цікавий дизайн, ціну та характеристики, поява електромобіля за межами Китаю малоймовірно – після митних процедур він коштуватиме набагато більше 2100 доларів.