Значна частина норм Закону «Про освіту» вже набула чинності, зокрема школи зобов’язано оприлюднювати фінансову звітність про свої фінансові надходження і витрати незалежно від того, чи йдеться про державні кошти, чи про благодійні внески батьків.

«Окрім беззаперечного твердження, що закон слід виконувати, існує й інше: у суспільстві побутує міф, що батьки фактично повністю фінансують освіту. Очевидно, що це не так. Прозора фінансова звітність, по-перше, дасть змогу нам оцінити, скільки коштів українське суспільство вкладає у шкільну освіту і яку частку становить тіньовий бюджет. По-друге, нарешті батьки знатимуть, на що витрачають їхні кошти. Разом визначмо оптимальну дату, коли можемо вимагати від усіх шкіл оприлюднення цих даних», — зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час наради з керівниками всіх обласних управлінь освіти.

Спільно з керівниками управлінь освіти вирішили, що часу до 1 грудня достатньо для забезпечення виконання цієї норми закону.

«Думаю, варто на місцевому рівні закріпити цей термін відповідним документом. Тоді впродовж грудня слід буде провести моніторинг виконання закону. На жаль, у нас часто буває так, що коли вимогу закону не підкріплено певною відповідальністю, її просто не виконують. Тому було б правильно, якби ті заклади, що не виконають вимогу, понесли відповідальність, наприклад, керівники отримали догану», — слушно запропонувала міністр.

Учителі вчитимуть… учителів

2018 рік пройде під гаслом нової української школи. Тож слід виконати три завдання: підтримати й навчити вчителів, створити новий освітній простір і привести в школи сучасні технології. Узимку буде започатковано дистанційний курс для підготовки вчителів. Уже завершуються фінальні тренінги з підготовки тренерів, які надалі проводитимуть очні сесії з педагогами.

«Дуже важливо, щоб навчання було організовано злагоджено. Тренери, яких ми підготуємо, мають отримати майданчики в інститутах післядипломної педагогічної освіти, а також в області, щоб вільно їздити. Це буде краще — щоб не збирати всіх вчителів у центрі, а тренер міг до них приїхати. Окрім цього, ви як очільники обласних управлінь освіти найкраще знаєте графік життя освітян регіону, тож маєте створити внутрішній календар очних тренінгів, щоб це навчання було максимально зручним для всіх», — закликала освітян Лілія Гриневич.

Стосовно нового освітнього середовища вона підкреслила, що місцеві органи мають відповідально поставитися до усіх закупівель, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

«Це вже підготовка до 1 вересня. Завдяки сприянню й розумінню Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана у проекті бюджету на 2018 рік закладено мільярд гривень на закупівлю обладнання для перших класів у всій Україні. Адже вони навчатимуться відповідно до реформи «Нова українська школа». Ми не здійснюватимемо закупівлі централізовано, а передамо гроші на місця, — провадила далі урядовець. — Ми дамо перелік необхідного обладнання. Уже розпочинаємо роботу над ним. І просимо надавати до нього пропозиції, адже всі ці матеріали є в пілотних школах. Оцініть разом з учителями, що допомагає в роботі, можливо, потрібно ще щось додати. І тоді зможемо оптимально отримати все необхідне для школярів приладдя».

МОН веде переговори з The LEGO Foundation, щоб там допомогли розширити спектр пізнавальних методик, які використовують учителі для навчання в молодшій школі.

У проекті бюджету на 2018 рік заклали 54 мільйони гривень на створення освітньої онлайн-платформи, де розміщуватимуть інтерактивні матеріали для вчителів та учнів. Звісно, перші матеріали завантажуватимуть для початкової школи. Один з найбільших викликів — навчити вчителів користуватися цими можливостями і дати якісну модель створення класів, обладнаних відповідною технікою. Розглядають можливість обладнати на рівні кожної області модельні центри в школах. Ідеться про клас, повністю обладнаний мультимедійними матеріалами, — від інтерактивних дощок до планшетів для учнів. У них опрацьовуватимуть ефективні методики навчання з використанням інформаційних технологій, також на їхній базі оплачуватимуть ставку для вчителя, який навчатиме вчителів. Тобто освітяни області на базі цього центру зможуть побачити, як ефективно використовувати таке обладнання на практиці та навчитися цього.

Розрахунки підтверджено

Підвищення зарплати педагогів на 2018 рік передбачатиме просування оплати праці на 1 тарифний розряд єдиною тарифною сіткою, фіксування надбавки за престижність на рівні 20% для всіх учителів, а для кращих надбавка буде 30%. «Якщо нині обсяг надбавки за престижність — рішення місцевої влади, то з 2018-го робимо її обов’язковою. Очевидно, ці гроші передбачено в межах освітньої субвенції на зарплати вчителів з держбюджету. Кращі педагоги, наприклад ті, що візьмуть 1 клас у межах НУШ, учителі в інклюзивних класах та інші мають отримати надбавку на рівні 30%», — пояснила Лілія Гриневич.

Керівники управлінь освіти зазначили, що за формальними показниками освітня субвенція, з якої забезпечують зарплату вчителів, зросла порівняно з 2017 роком не на 25, а на 18%. Вони звернулися до МОН по роз’яснення, чи вистачить цих грошей на відповідне підвищення.

«Цього року зарплату вчителів ми розраховували за формулою, тобто адресно для кожного регіону з огляду на особливості місцевості та кількість учнів. Грошей вистачить. Однак навіть якщо рахувати примітивно, просто збільшивши відсоток, теж усе складається. У нас наприкінці 2017 року залишиться 6 мільярдів невикористаної освітньої субвенції. Тобто це ті кошти, які ми дали на місця на зарплати вчителям, а ви їх вже фізично до кінця року не використаєте. Якщо розраховувати збільшення на 25% без цих 6 мільярдів, усе збігається», — підрахував заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей.

Передбачається, що залишки освітньої субвенції перейдуть на 2018 рік і їх використовуватимуть за цільовим призначенням, зокрема на матеріально-технічне забезпечення.

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