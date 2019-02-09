На сьогодні вже до понад 130 тисяч злісних неплатників аліментів застосовано заборону на керування транспортним засобом і на перетин кордону України. Про це під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді повідомила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова. Вона наголосила, що це стало можливим завдяки ухваленим раніше двом пакетам законів на захист прав неповнолітніх «Чужих дітей не буває».

Вона нагадала про економічні штрафні санкції, які нині застосовують до тих, хто не вважає за потрібне підтримувати власних дітей — від 20 до 50% суми боргу. «62 тисячі постанов про накладення економічних санкцій — це тільки штрафи, які мають заплатити боржники. І звісно, аліменти», — зазначила представниця уряду.

Від суспільно корисних робіт до обмеження волі

124 неплатників було направлено на виконання суспільно корисних робіт. Але й цим перелік покарань не обмежується. «Серед іншого — конфіскація і реалізація активів і навіть обмеження волі строком до двох років. У підсумку сьогодні 4,6 мільярда гривень сплачено на користь більш ніж півмільйона українських дітей», — констатувала перший заступник міністра.

Вона поінформувала, що з 1 вересня 2018 року майже 95 тисяч породіль отримали «пакунок малюка». З 1 січня 2019-го ця цифра становила майже 19 тисяч, повідомляє УНІАН. Отже, є позитивна тенденція.

Олена Сукманова зауважила, що для поліпшення вмісту «пакунка малюка» було проведено моніторинг відгуків і пропозицій батьків. «За вибором мами отримати цю державну допомогу можна тепер або після народження дитини, або під час виписування з пологового будинку. Планують залучати фахівців із соціальної роботи для вирішення проблемних питань мами, якщо вона перебуває в пологовому будинку за складних життєвих обставин», — сказала представниця уряду.

Вона додала, що спільно з партнерами з UNICEF було проведено «глибинне інтерв’ю» та поліпшено вміст «пакунка малюка». Уже наступного місяця перелік необхідних для немовлят речей буде розширено й доповнено високоякісними товарами вітчизняних виробників.

Дороги ремонтують, але не миттєво

Серед злободенних питань, порушених депутатами на адресу урядовців, чільне місце посіли ремонт і будівництво доріг, особливо обласного й місцевого значення.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що протягом п’яти років буде відновлено магістралі, що з’єднують обласні центри, й наведено лад на основних центральних магістралях кожної області.

«Завдяки Дорожньому фонду кожна область продовжує будівництво доріг. Протягом п’ятирічної роботи Дорожнього фонду ми відбудуємо магістралі, що з’єднують обласні центри, й наведемо порядок на основних центральних автошляхах кожної області. Та поки що не більше. Адже щоб відновити всі дороги, фінансування має бути як у Польщі — 200 мільярдів гривень на рік. А щоб відновити з нуля — щонайменше 300 мільярдів», — наголосив він.

Володимир Омелян зазначив, що за час каденції урядів під керівництвом Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана відновлено понад 7 тисяч кілометрів доріг. «Усі вони зимують в ідеальному стані. Ми перевіряємо відбудовані дороги двічі на рік. Ті шляхи, які не ремонтували десятиліттями, безумовно, кращими не стають. І на жаль, уряд — це не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб миттєво відремонтувати всі дороги України, які цього потребують», — сказав він.

На депутатський запит про ремонт автомобільної траси Київ — Чоп очільник Мінінфраструктури відповів: «Цього тижня Державне агентство автомобільних доріг завершить технічне обстеження трас Київ — Чоп та Київ — Одеса й розпочне ремонт верхнього шару. Ці траси перебувають у приблизно однаковому стані. На останньому засіданні уряду було додатково спрямовано 550 мільйонів гривень, з них 300 мільйонів — саме на трасу Київ — Чоп. Ремонт буде не ямковим, щоб міцність була більшою. Одночасно робимо технічну документацію для капітального ремонту».

Платити за нормами, затвердженими Кабміном

Не оминули депутати увагою і питання енегоефективності та завищених норм споживання газу. Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон зазначив, що українці мають сплачувати за газ за нормами, затвердженими Кабінетом Міністрів. Фіктивні нарахування й борги від монополістів-постачальників люди оплачувати не повинні.

Він зауважив, що нині в Україні близько 3 мільйонів домогосподарств не мають лічильників обліку природного газу, тому для закриття цього питання необхідно не менш як 2,5 мільярда гривень. «Ці кошти, на думку уряду, є. Їх має бути забезпечено за рахунок господарської діяльності НАК «Нафтогаз України». Своїм рішенням уряд передбачив такі зобов’язання», — сказав урядовець.

Тих, хто зловживає, позбавлятимуть субсидій

Депутати зауважували, що літні люди з малими пенсіями, які скоро отримають держдопомогу на оплату за комунальні послуги готівкою, не завжди витрачатимуть ці кошти за призначенням. А якщо затримаються з виплатою лише на місяць, їх позбавлятимуть субсидій.

Міністр соціальної політики Андрій Рева поінформував, що нині в Україні налічується понад 4 мільйони отримувачів субсидій. «Усі, хто потребує такої держдопомоги, її отримають у готівковій формі з 1 березня. Але отримають ті, хто не обманює державу. Норма, що тих, хто затримується з виплатами на місяць, позбавляють субсидій, чинна в українському законодавстві вже два роки. Ми довіряємо людям, видаємо субсидію живими коштами. Але й пильно стежитимемо, щоб цим не зловживали. А хто зловживатиме, одразу залишиться без допомоги», — цитує Укрінформ слова Андрія Реви.

А віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко додав, що у 2017 році рівень розрахунків за комунальні послуги сягав 93%, а у 2018-му зменшився до 90%. «Люди, які отримують субсидії, одержать кошти безпосередньо від держави. Україна має перейти на стовідсотковий облік споживання комунальних послуг», — зазначив він.

Запитували депутати й про виплату заборгованості із зарплати шахтарям, яка особливо критична на державних шахтах «Селидіввугілля» і «Південнодонбаська», що ставить під загрозу функціонування всієї галузі.

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун повідомив, що найближчим часом Кабмін спрямує 400 мільйонів гривень на погашення заборгованості перед шахтарями: «Думаю, до 11 лютого буде матеріалізовано рішення, яке ухвалив уряд, про порядок надання відповідних бюджетних коштів». Отже, за його словами, так нинішню заборгованість із заробітної плати гірникам буде майже повністю погашено.