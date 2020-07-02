Оксана МАЛОЛЄТКОВА,

«Урядовий кур’єр»

Українці чітко бачитимуть, на що конкретно підуть понад 700 мільйонів гривень, передбачених Кабінетом Міністрів на ліквідацію наслідків стихії у п’яти областях на заході України. У тому, що уряд проконтролює витрачання цих коштів, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив під час засідання Кабміну. Уже спрямовані урядом 700 мільйонів гривень лежать на рахунках Держказначейства і чекають, доки місцева влада та всі відповідальні відомства подадуть чіткі розрахунки, на що буде витрачено гроші: людям та на відновлення й поліпшення всієї інфраструктури, пов’язаної із захистом від повеней.

«Уся країна має чітко побачити, що кошти використали для конкретної справи. Держава в минулі роки надавала мільйони, а іноді мільярди для того, щоб запобігти руйнуванням від повеней, але ці кошти використовувалися неефективно. Ми в цьому році отримали наслідки такої безгосподарності. Контролюватимемо, як ці кошти буде витрачено в цьому році. Вони повинні бути використані саме для подолання наслідків стихії, а також для покращення інфраструктури, щоб не допустити подібного в майбутньому. Разом з урядовцями, народними депутатами, журналістами виїжджатимемо на місця і робитимемо спільну ревізію», — наголосив Прем’єр.

Він підкреслив, що 700 мільйонів гривень — лише початок, адже найближчими днями буде підраховано, скільки ще треба коштів.

«Такі розрахунки вже надходять. Для тих областей, які постраждали від повеней, ми знайдемо необхідний ресурс. Місцевій владі доручено значно прискорити всі процеси, працювати швидкими темпами без зайвої бюрократії, аби люди не чекали тижнями, а могли почати відновлювати домівки, дороги, мости, лікарні», — поінформував Денис Шмигаль.

Прем’єр подякував міжнародним партнерам України, які так само швидко виступили з ініціативою допомогти нашим постраждалим регіонам. «Низка країн, серед яких США, Італія, Угорщина, Ізраїль та Молдова, в перші дні простягнули руку допомоги. Зокрема з Італії до Львова прибуло два літаки гуманітарної допомоги, яка вже розподілена між постраждалими регіонами. Угорщина погодилися задіяти багатонаціональний інженерний батальйон «Тиса» для ремонтів. США надали кошти, Молдова — обладнання, а Ізраїль — питну воду, тимчасове розміщення та ресурси для допомоги українцям. Від себе, від уряду та від всієї Україні дякуємо і цінуємо цю підтримку міжнародних партнерів», — заявив очільник уряду.

Соціальна відповідальність

Денис Шмигаль акцентував на тому, що Кабінет Міністрів погасив усю поточну заборгованість з виплати заробітних плат перед шахтарями, які працюють на державних шахтах України. «Міністерство енергетики виплатило додатково майже 340 мільйонів гривень. Це означає, що вперше за довгий період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт у поточному режимі. Гроші отримали майже 40 тисяч шахтарів», — зауважив Прем’єр.

Очільник уряду розповів, що з 1 вересня цього року заплановано встановити мінімальну зарплату в Україні на рівні 5000 гривень, із 1 січня наступного — 6000 гривень, а з 1 липня — 6500. Він додав, що таке зростання в умовах скорочення імпорту має сприяти збільшенню споживання української продукції, матиме позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, і для країни загалом, і для кожного громадянина в плані сплати податків і пенсійних внесків.

Передбачено 305 мільйонів гривень на придбання житла для українських військових, які брали участь у відсічі збройній агресії на Донбасі та зазнали поранення. Ці кошти підуть на забезпечення квартирами та будинками майже 300 військових та їхніх родин.

«Це дуже важливо, щоб наші захисники на передовій знали, що держава тут на мирній землі підставляє плече і допомагає їм та їхнім родинам. І тому наше рішення сьогодні — воно не тільки про соціальні зобов’язання, а й про національну безпеку нашої країни», — констатував Денис Шмигаль.

Про будівництво та маски

Уряд спрямував 35 мільярдів гривень з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво та реконструкцію доріг державного значення. 33 мільярди підуть на будівництво, ремонт і реконструкцію доріг. Решта — на експлуатацію, дрібний ремонт і утримання. Загалом ідеться додатково про 1459 кілометрів доріг цього року.

А ще Кабмін затвердив експеримент із впровадження першої черги Єдиної державної електронної системи в галузі будівництва, мета якого — поліпшення якості надання державних послуг. Віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що одна з головних цілей системи — мінімізація корупційних ризиків, оскільки ліквідує людський чинників і забезпечить повну прозорість у наданні послуг громадянам та бізнесу. У межах першої черги 6 липня запрацює новий Реєстр будівельної діяльності, який замінить реєстр Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ). Реалізуватимуть першу чергу до листопада 2020 року.

Урядовці схвалили проєкт закону, яким встановлюється спеціальна відповідальність за неносіння масок громадянами. Відповідальність буде передбачено в Кодексі про адміністративні правопорушення та окремо — відповідальність юридичних осіб — власників відповідних будинків, споруд, громадського транспорту. Як пояснив міністр юстиції Денис Малюська, для фізичних осіб штрафи невеликі, а для юридичних — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 до 5,1 тисячі гривень).

У співпраці з партнерами

Уряд схвалив угоду про залучення 25 мільйонів євро фінансової допомоги ЄС для розвитку сільського господарства і фермерських господарств в Україні. У межах заходу «Програма технічного співробітництва 2020 року» заплановано залучити 60 мільйонів євро на підтримку нашої країни у здійсненні ключових реформ та імплементацію положень Угоди про асоціацію з ЄС.

У межах заходу EU4Business «Підтримка малих і середніх підприємств в Україні» наша країна планує отримати ще 20 мільйонів євро допомоги від ЄС. Проєкт фінансують у межах пакета допомоги Євросоюзу для боротьби з наслідками пандемії COVID-19.