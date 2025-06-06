Насамперед глава держави нагадав, що засідання міжнародних партнерів відбувається в надзвичайно символічний і болючий день. Щороку 4 червня Україна вшановує пам’ять українських дітей, яких убила росія в цій загарбницькій війні. Досі відомо про 631 дитину — з іменами та прізвищами, — яка загинула внаслідок російських обстрілів, авіаударів і ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. А якщо рахувати від початку війни 2014 року, кількість убитих дітей становить 872. Але, на жаль, ця цифра не остаточна…

«Ви бачили супутникові знімки окупованих територій України — знімки, на яких видно масові поховання на територіях, що їх зараз контролює російська армія, біля Маріуполя та інших міст на сході й півдні нашої країни. У цих масових похованнях — десятки тисяч людей. Щонайменше десятки тисяч. російська армія перетворила наші міста й села на Донеччині та за її межами на руїни. І саме за те, щоб це зупинити, ми й боремося. Ми боремося проти смерті — смерті, яку москва приносить на нашу землю», — наголосив він.

Після вшанування хвилиною мовчання українських дітей і всіх наших людей — цивільних і військових, чиє життя забрала ця війна, Володимир Зеленський висловив упевненість, що, об’єднавши зусилля, можемо схилити росію до миру. Проте для цього потрібно й надалі тиснути на москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її агресію сенсу.

Наша промисловість може масштабуватись Наша промисловість може масштабуватись

«Насамперед це протиповітряна оборона. Бо що сильніша наша ППО, то менше путін бачить сенсу в ударах по наших містах і селах. Тому, будь ласка, продовжуймо зміцнювати наш повітряний щит. Дякую кожному лідеру, кожній країні й кожному з вас, хто вже допомагає. Але ви також знаєте, що нам потрібне швидше постачання ракет і систем ППО. Наша команда надала чіткі дані щодо необхідної кількості систем, особливо Patriot. Це найефективніший спосіб змусити росію припинити ракетні удари й терор.

Ми також розпочали обговорення з деякими з ваших країн щодо локалізації виробництва систем ППО, як-от NASAMS, IRIS-T, SAMP/T та інших, в Україні. Ці системи зміцнять нашу спільну безпеку, адже те, що ми створимо тут, захищатиме нас усіх», — упевнений Президент України.

Дуже важливий інструмент тиску на загарбника, за словами глави держави, — інвестиції. До того ж нині маємо міцні партнерства у виробництві озброєння в Україні, й кілька спільних проєктів уже працюють.

«Це потрібно масштабувати щонайменше на 50 відсотків. Українська промисловість досі має значний нереалізований потенціал — їй лише потрібне фінансування. Наша команда може надати вам детальні розрахунки. А українські воїни, особливо ті, хто на передовій і бере участь в операціях, таких як «Павутина», доводять, що наші дрони справді рятують життя і приносять реальні результати. У нас є лише 17 мільярдів доларів із національного бюджету на закупівлю озброєння для нашої 35-мільярдної індустрії. Дефіцит фінансування становить 18 мільярдів доларів. Отож надзвичайно важливо, щоб зустріч у форматі «Рамштайн» завершилася реальними домовленостями щодо спільного виробництва й інвестування в оборонну промисловість України. Закликаю вас залишатися повністю залученими до формування нових оборонних пакетів для наших воїнів», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський не обійшов увагою ще один дієвий інструмент тиску на ворога — коаліцію охочих. Адже Україна вже почала співпрацю з деякими країнами, представленими на засіданні, щодо реальних гарантій безпеки та політичних кроків, які мають запобігти розширенню цієї війни або її повторному початку. Тому й надалі потрібно залишатися практичними — готувати відповідні рішення, інфраструктуру та координацію, щоб прискорити цей процес на рівні команд.

«Ми не повинні дозволити росії спотворювати реальність чи вводити світ в оману. москву потрібно змусити до дипломатії. Нам потрібне припинення вогню і нам потрібні справжні мир і безпека. Ми маємо використати всі доступні засоби, щоб досягти цього, — нашу лінію фронту і оборону, наше виробництво й технології, нашу роботу зі створення справжньої архітектури безпеки. Упевнений, ми маємо бути ефективними в усьому цьому», — підсумував Президент України.

Спільне виробництво взаємовигідне

За підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Рустем Умєров оголосив про створення нової ініціативи спільного виробництва української зброї в країнах «Рамштайну» для потреб України.

«Деякі з наших найближчих партнерів — ті, хто надає мільярдну військову допомогу, — постійно звертаються до нас із пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією», — зазначив він.

Міністр оборони наголосив, що першочерговий пріоритет — потреби Сил оборони України. Партнери також підтвердили, що все вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська, доки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування.

«Ця ініціатива — наш стратегічний прорив. Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння», — переконаний Рустем Умєров.

Міністерство оборони сподівається, що ініціативу буде підтримано в межах європейської програми SAFE, яка передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості.

Міжнародні партнери вже рухаються вперед у реалізації спільних проєктів, зокрема західноєвропейська компанія анонсувала виробництво сучасних ракет проти Shahed в Україні. Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки Rheinmetall, будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина), українські підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія — Фінляндія), SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція — Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) розширюють свою присутність в Україні.

Ініціатива взаємовигідна. Український ОПК отримає доступ до іноземного фінансування, передових технологій, нових виробничих майданчиків та стратегічного партнерства з провідними гравцями світу. А партнери — зміцнення власного промислового потенціалу з передачею озброєнь Україні.

«Настав час і українським компаніям розширювати свою присутність на світових ринках, але з виробництвом для України», — сказав Рустем Умєров.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство оборони