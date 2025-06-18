Австрія готова забезпечити гідне посередництво для зустрічей із російською стороною та сприяти поверненню українських дітей, яких викрала росія. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічі з Президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Глава Української держави подякував за підтримку нашої країни, українського суверенітету й людей. Президент наголосив, що його спільний із першою леді офіційний візит до Австрії відображає не просто політичні, а дуже теплі та людяні відносини між країнами.

Володимир Зеленський від імені всіх українців висловив співчуття австрійському народові через трагедію в Граці.

Під час зустрічі президенти України та Австрії обговорили необхідність сильного й відчутного тиску на росію, який примусить москву закінчити війну та зупинити смерті й убивства.

«Звісно, говорили й про необхідність підтримувати всі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічей із російською стороною», — зауважив глава Української держави.

Александр Ван дер Беллен зазначив, що Австрія військово нейтральна країна, але не політично, та запевнив у підтримці України.

«росія — однозначний агресор. І я ще раз закликаю можновладців у кремлі закінчити цю незаконну війну та почати серйозні, чесні перемовини», — сказав він.

У Відні Президент Володимир Зеленський провів зустрічі віч-на-віч та в розширеному форматі з Федеральним канцлером Крістіаном Штокером і його командою. Йшлося про дипломатичну роботу для закінчення війни та необхідність тиску на росію, зокрема шляхом посилення санкцій; про економічну співпрацю, збільшення інвестицій, відкриття спільних підприємств та участь австрійських компаній у повоєнній відбудові України.

Безпекові та економічні домовленості

Значну частину програми візиту Президента України та першої леді присвячено українським дітям та українській громаді в Австрії, а також можливим посередницьким зусиллям цієї держави для повернення наших дітей, яких викрала росія.

Крім того, ішлося про участь австрійських компаній у реконструкції України й підтримку від Австрії в питанні щодо колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя України в Європі, зокрема в Австрії.

Між Україною та Австрією було підписано п’ять документів у сферах безпеки, повернення викрадених росією українських дітей, сільського господарства, регіональної співпраці та відбудови.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та федеральний міністр європейських і міжнародних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер уклали Декларацію про наміри про політичне співробітництво, а також співпрацю у відбудові України, Спільне комюніке щодо безпеки та повернення з росії незаконно вивезених українських дітей.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль і федеральний міністр сільського та лісового господарства, захисту клімату й довкілля, регіонів та водного господарства Австрії Норберт Точніг підписали Меморандум про співпрацю в галузі сільського господарства.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер та голова федеральної землі Верхня Австрія Томас Штельцер уклали Меморандум про взаєморозуміння між Одеською ОВА та федеральною землею Верхня Австрія, який передбачає співпрацю в різних галузях з окремим фокусом на відбудову Одещини.

У присутності Президента України й Федерального канцлера Австрії перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та міністр економіки, енергетики й туризму Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер підписали Декларацію про поглиблення українсько-австрійської економічної співпраці. Йдеться про розширення економічного співробітництва, збільшення інвестицій, сприяння сталому економічному відновленню та розвитку України, зокрема із залученням австрійського бізнесу.

«Ми вдячні Австрії за послідовну фінансову та гуманітарну підтримку, яка з 2022 року сягнула майже 2,9 млрд євро. Також Австрія входить до десяти найбільших інвесторів в Україну: на кінець минулого року обсяг австрійських інвестицій в Україну перевищив $1,3 млрд. Ми хочемо, щоб австрійський бізнес активніше долучався до відбудови України. Сьогодні самодостатність української економіки напряму залежить від залучення приватного капіталу в стратегічні сектори: енергетику, транспорт, АПК, IT, переробну промисловість», — наголосила Юлія Свириденко.

Товарообіг між країнами останніми роками зростає. Нині Австрія посідає 16-те місце серед європейських країн за обсягом торгівлі з Україною. Торік товарообіг між країнами становив $1,25 млрд (+9,5%), експорт — $626,9 млн, імпорт — $624,9 млн.

Сторони домовилися про активніше залучення австрійського приватного сектору до участі у відбудові нашої країни. Нині в Україні працюють понад 200 австрійських компаній, їхня роль у відновленні має посилюватись. Також буде створено платформу для обміну інформацією про потреби України, презентацій компаній, B2B-зустрічей та тематичних панелей.

Наша держава підтримує заявку Австрії на членство у Платформі донорів України (UDP) та схвалює готовність Австрії виступити країною-господарем майбутніх конференцій з відновлення України.

За словами Юлії Свириденко, ми зацікавлені у швидкому запуску механізму Fast Track для австрійських компаній — за аналогом з данською моделлю. Завдяки цьому буде спрощено вихід австрійського бізнесу на український ринок.

Окремо говорили й про гуманітарне розмінування. Україна закликала Австрію долучитися до цієї роботи — зокрема до розчищення лісових територій. Австрійську делегацію також запросили на міжнародну конференцію з розмінування, яка відбудеться у жовтні в Токіо.

Досвід упровадження безбар’єрності

У Відні перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою ледіАвстрії Доріс Шмідауер, ознайомилася з упровадженням безбар’єрності та взяла участь у відкритті ще одного українськомовного аудіогіда.

«Вдячні країні за всю її підтримку, зокрема за те, що вже четвертий рік приймає на оздоровлення та реабілітацію українську молодь», — сказала дружина Президента.

За її словами, цей візит в Австрію ще більше розширить співпрацю між країнами.

«Рада можливості ознайомитися з досвідом Австрії та побачити найкращі практики у сфері підтримки людей з інвалідністю», — зазначила перша леді.

Олена Зеленська відвідала інфоцентр U2/U5, який демонструє інтеграцію інклюзивності в міську транспортну інфраструктуру, та Віденський денний центр для літніх людей і людей з інвалідністю.

«Австрійський досвід безбар’єрного пересування важливий для нашого Міністерства розвитку громад і територій, яке якраз упроваджує проєкт «Рух без бар’єрів». Підтримане проживання втілює нині в Україні Міністерство соціальної політики. Дякую Австрії за натхнення та інформацію для вивчення, щоб створювати для українців найкращі умови», — сказала дружина Президента.

Перша леді також узяла участь увідкритті вже сьомогов Австрії та 103-гоу світі українськогоаудіогіда. Вінз’явився вМузеї Леопольда у Відні.

«У час, коли росія нищить наші музеї, поширення української мови в пам’ятках світу—форма культурного спротиву російській агресії, протистояння знищенню нашої ідентичності», —наголосила Олена Зеленська.

Крім того, дружина Президента поспілкувалася з українською громадою міста.

«Проєкт аудіогідів створюємо також як підтримку для українців за кордоном, щоб наші люди ніде не почувалися чужими. І щоб полегшити їм знайомство з новими країнами та культурами», — зазначила перша леді.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство економіки