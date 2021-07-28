Погодні сюрпризи не стали визначальними у хлібозбиральній кампанії краю, хоч внесли неочікувані корективи

Більш ніж на два тижні спізнилися жнива цього року на Харківщині, що істотно позначилося на раніше розроблених графіках проведення збирання ранніх зернових культур і потребувало нових підходів в організації збиральної кампанії. Тож перші комбайни вийшли в загінки лише 6 липня, що на 16 днів пізніше, ніж торік.

Затримка на старті успішному фінішу не завадить

Причиною, за словами аграрія з господарства «Промінь» Красноградського району Євгена Третякова, стала холодна весна, яка затримала ріст озимих.

«Цього року наприкінці травня у нас випало 130% річної норми опадів. Такого ще не було. Прикро, що під час цих опадів було холодно, тому того врожаю, який планували, ще не бачимо. Господарство вирощує озимий і ярий ячмінь, кукурудзу на зерно, силос, багаторічні трави, соняшник. Попри погоду, найменша урожайність озимини нині становить 42 ц/га, на найкращих полях — 50—54 ц/га», — ще в середині липня ділився спостереженнями Євген Третяков.

«Через температурні показники збиральна кампанія розпочалася з невеликою затримкою, але ми були готові до такого перебігу подій й розраховуємо завершити збирати ранні зернові у заплановані терміни», — поділяє міркування колеги керівник сільгосппідприємства «СП «Велес-Агро» Олександр Трусов з Харківського району.

На його думку, прохолодна й затяжна весна позитивно вплинула на розвиток озимих культур. Вони мали довший період вегетації й могли сформувати потенційно вищий урожай. Посіви перебувають у доброму стані.

Олександр Трусов додав, що товариство повністю забезпечено технікою, готові до приймання і зберігання зерна елеватори. Найактивнішого перебігу збиральної кампанії в ТОВ «СП «Велес-Агро» очікують з 20 липня до 10 серпня. Друга хвиля жнив, за його попередніми прогнозами, розпочнеться наприкінці серпня.

Як зазначив Циркунівський селищний голова Микола Сікаленко, порівняно з минулим роком збільшено показники збирання ранніх зернових культур: удвічі озимої пшениці (врожайність 43% ц/га), майже уп’ятеро — озимого ячменю (37,9 % ц/га). А серед сільськогосподарських підприємств-лідерів Харківського району — ТОВ «Престиж» та ТОВ агрофірма «Рассвет».

Прогнози реальні

Цього року, як розповіла голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук, ранні зернові та зернобобові культури в області необхідно зібрати на площі 750,4 тисячі гектарів.

«Це на 40 тисяч гектарів більше, ніж торік. Збільшення площ — 5,6%. Озимі зернові господарства області збиратимуть із площі 594 тисячі гектарів, з яких пшениці — 577 тисяч га», — зазначила Айна Тимчук.

До збирання ранніх зернових та зернобобових цього року на сільгосппідприємствах області, за словами заступника директора департаменту агропромислового розвитку Харківської ОДА Андрія Ізмайлова, залучено близько 3 тисяч зернозбиральних комбайнів, а всі посіви перебувають у задовільному стані.

«Ми очікуємо, що врожай буде не меншим, ніж торік, коли ми зібрали понад 3 мільйони тонн зернових та зернобобових», — сподівається Андрій Ізмайлов.

Косовиця у розпалі

Першими в області жнивну кампанію розпочали аграрії Лозівського району. На 22 липня тут зібрано понад 125 тисяч тонн урожаю. На Ізюмщині, що розпочала жнива другою, на цей період хлібороби вже зібрали понад 163 тисячі тонн зерна озимих культур.

А в новоутвореному Богодухівському районі хоч і почали хлібозбиральну кампанію значно пізніше, аграрії залучили всі резерви, щоб наздогнати південніших колег якщо не в часі, то в кількості зібраного збіжжя. Площа збирання ранніх зернових та зернобобових в районі становить 125,02 тисячі га, зокрема: озимої пшениці — 59 822 га, озимого ячменю — 2476 га, ярого ячменю — 4474 га, гороху — 2980 га, ярої пшениці — 413 га, вівса — 321 га.

Цього року косовицю ранніх зернових та зернобобових культур тут розпочали в ПСП «Явір», СТОВ «Нива», ПА «Ватал», СФГ «Промінь», ТОВ СП «Родіна», ТОВ «Трайгон Фармінг», СТОВ «Вперед» та інші. З огляду на примхи погоди, як-то неймовірна спека або неочікувана злива, хлібороби Богодухівщини максимально використовують кожну погожу годину, і робота у полях кипить з раннього ранку до пізньої ночі. На полях району працюють 198 зернозбиральних комбайнів, задіяно 191 транспортний засіб для перевезення зерна.

За словами заступника голови Богодухівської районної державної адміністрації Юрія Кузуба, головна вимога до збирання ранніх зернових та зернобобових полягає в тому, щоб за короткі строки і без втрат зібрати весь урожай та зберегти його високі насіннєві і продовольчі якості.

Показники найвищої врожайності в області утримують сільгосптоваровиробники Чугуївського району, де з гектара збирають по 55,2 центнера. У Куп’янському врожайність ранніх зернових та зернобобових становить 46,6 ц/га, Лозівському — 45,7 ц/га, Красноградському — 45,2 ц/га.

Таку врожайність вдалося забезпечити завдяки тому, що кожен гектар озимих зернових підживлено мінеральними добривами. Господарства області в повному обсязі забезпечено засобами захисту рослин, вони вчасно виконують рекомендації науковців про здійснення комплексу заходів із захисту посівів.

Як кажуть аграрії, після завершення збирання ранніх зернових часу на відпочинок у них не буде, адже потрібно готувати поля під посів озимих та переходити до збирання пізніх зернових.

ДОВІДКА «УК»

На 22 липня аграрії Харківщини зібрали 709,4 тисячі тонн ранніх зернових і зернобобових культур із площі 156,3 тисячі га, або 21% площі збирання, середня врожайність — 45,4 ц/га.

Зокрема:

пшениці (озимої та ярої) — 550 тисяч тонн із площі 118,9 тисячі га (20%);



ячменю (озимого та ярого) — 133,8 тисячі тонн із площі 28,7 тисячі га (21%);



гороху — 25 тисяч тонн із площі 8,5 тисячі га (44%);



озимого жита — 0,5 тисячі тонн із площі 0,2 тисячі га (7%).

Озимого ріпаку зібрано 2,8 тисячі тонн із площі 1 тисяча га (27%).

