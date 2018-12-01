Президент України Петро Порошенко наголосив, що представники влади мають використовувати всі доступні можливості для звільнення українських військових, яких незаконно утримують у полоні Кремля.За словами Президента, на питанні звільнення українців він акцентує під час контактів з міжнародними партнерами України, повідомляє його прес-служба.

«Під час кожної моєї телефонної розмови порушували питання щодо консолідації спільної позиції світу про вимогу до Російської Федерації негайного звільнення», — сказав він, додавши, що це питання обговорював з держсекретарем США Майком Помпео, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і багатьма іншими представниками світової спільноти, повідомляє УНІАН.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив про створення оперативної групи з представників усіх міністерств для злагодженої оперативної роботи. Він поінформував про надання рідним і близьким захоплених моряків матеріальної допомоги.

Родини полонених отримають допомогу

«Сьогодні я підписав наказ про надання матеріальної допомоги кожному нашому морякові у розмірі 50 тисяч гривень», — сказав він.А Президент наголосив, що це має бути не одноразова допомога, і доручив забезпечити всю юридичну підтримку, а також можливість зв’язку полонених моряків із рідними.

«Ми послідовно цю допомогу проводитимемо. Керівництво Військово-Морських сил зустрілося з рідними й батьками наших моряків. Створено групу надання юридичної допомоги. Безпосередньо з моряками працює група адвокатів, які надають їм правову допомогу в ситуації, що склалася. Ми підтримуємо з батьками зв’язок і плануємо допомогу нашим військовим розширити. Ми їх там не залишимо», — запевнив міністр оборони.

Глава держави зазначив, що в місцях проживання рідних полонених моряків кожен голова облдержадміністрації має нести особисту відповідальність за надання допомоги і піклування про родину.

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що існує ще дві радіограми, які підтверджують, що малий броньований катер «Бердянськ» завчасно, за чотири години, здійснив запит щодо перетину Керченської протоки: «Є підтвердження ще двох радіограм, що наш малий броньований катер «Бердянськ» здійснює запит і спілкується з диспетчером поста технічного спостереження берегової охорони ФСБ РФ. Згідно з договором про російсько-український державний кордон від 29.01.2003 року та договором про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24.12.2003 року, судно Військово-Морських сил, а також судна забезпечення кораблів мають безпечний прохід Керченською протокою. Попередження про прохід Керченською протокою повідомлено за чотири години до початку переходу».

Він зазначив, що з 26 листопада 2018 року вживають заходів із приведення у повну бойову готовність військових частин та об’єднань оборонних сил України. Крім того, заплановано здійснити спільно з державними адміністраціями заходи для оперативного обладнання територій.

МЗС направило документи в Гаагу

Міністр закордонних справ Павло Клімкін щодо подій у Керченській протоці зазначив, що Росія здійснила кілька фундаментальних порушень міжнародного права. Зокрема, акт агресії під час тарану українських суден та обстрілу військовослужбовців, що перебували на них. Він повідомив, що Україна вже сформувала міжнародно-правову позицію і одержала підтримку цієї позиції з боку міжнародних партнерів.

Міністр зазначив, що українське дипломатичне відомство перебуває на постійному зв’язку з Червоним Хрестом, який уже надіслав до Москви вимогу про допуск до наших моряків. До вирішення цього питання Україна долучила міжнародних партнерів, додав Павло Клімкін.

За його словами, «роботу, яку здійснюють задля звільнення моряків, проводять у контексті наших судових позовів». Він повідомив, що відомство вже надіслало до Міжнародного арбітражу в Гаазі детальний документ, де обґрунтовано поінформувало «про погіршення нашого спору, врахувавши всі останні події та здійснивши їх міжнародно-правову кваліфікацію».

Під час наради було оголошено, що Україна обмежила в’їзд на свою територію чоловікам-росіянам віком від 16 до 60 років. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, повідомляє Укрінформ.

«У пунктах пропуску здійснюють посилені заходи контролю. На сьогодні обмежено в’їзд іноземців, передусім громадян Російської Федерації. Не пропускають громадян РФ віком від 16 до 60 років, осіб чоловічої статі. Щодо громадян України жодних обмежень не існує. Громадян Російської Федерації, які їдуть на похорони чи з якоюсь іншою гуманітарною метою, ми пропускаємо», — зазначив він.

Президент висловив рекомендацію посилити вимоги до реєстрації громадян РФ в областях, у яких введено воєнний стан. «Пропозиції прошу мені внести протягом 24 годин на затвердження», — наголосив глава держави.

Голова Державної прикордонної служби доповів, що в зоні проведення ООС посилено режимні заходи. Спільно з Нацполіцією створюють додаткові пости «для перевірки транспортних засобів та виявлення можливих засобів терору». Петро Цигикал наголосив, що основні зусилля спрямовано на резервне доукомплектування, направлення збільшених нарядів на кордон з РФ та адмінмежу з тимчасово окупованою АР Крим (наряди виходять із груповою зброєю і на бронетехніці), нарощування інженерно-фортифікаційного облаштування, посилено моніторинг обстановки, активізацію оперативних та контррозвідувальних заходів.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»